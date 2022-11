Delitos de lesa humanidad: estremecedor relato de un testigo en un juicio contra 16 represores

Bucchi contó que el 21 de diciembre de 1977 llegaba al edificio en el que vivía, en Vicente López, y observó un despliegue de vehículos y hombres armados, vestidos de civil, en el hall.

Fuerzas Armadas en la dictadura

El hombre quiso llamar a su esposa por el portero, pero antes que ésta pudiera atenderlo los hombres armados lo hicieron pasar al hall y lo retuvieron allí.

"En esa espera vi cuando se llevaban a una persona detenida y esposada, y por el ascensor se llevaban cosas también", explicó Bucchi.

Recordó que "un vecino del edificio que trabajaba en la Armada se hizo responsable de mí y pude entrar y dejé de tener contacto con lo que sucedía; pero al día siguiente, como era el vicepresidente del consorcio, el portero me llamó y me dijo que habían dejado a la criatura de la pareja del décimo piso que se habían llevado".

"Era Soledad Dosetti, de 8-9 meses, y el portero mencionó la imposibilidad de tenerla porque su mujer esperaba familia y se le complicaba tener a esa nena", detalló.

Contó, asimismo, que "fuimos al departamento, verificamos algunas cosas que había dejado esta gente" y "hallamos unas cartas mantenidas con familiares de Uruguay y le mandamos cartas a las abuelas explicando la situación".

desaparecidos dictadura.jpg

"Al tiempo vinieron las dos abuelas, pero para ese momento a la nena la habían llevado a la comisaría de la Mujer en San Martín. Yo era inspector de obras de la municipalidad de Vicente López y en ese momento en la municipalidad estaba el Comando de Operaciones Tácticas, tenía vinculación con algunos militares y me recomendaron que hiciera la denuncia de la desaparición y me dieron nota para ir a verificar a la comisarías de la mujer en San Martín y ahí pudimos ver a la nena", detalló el testigo.

Recordó, además, que las dos abuelas pudieron llevarse a la niña a Uruguay, en febrero de 1978.

"La nena tenía un arnés para mantener las piernitas abiertas porque tenía problemas de formación de las piernas y así la dejaron, con ese arnés y con el mismo la entregaron", precisó.

Soledad Dossetti es hija de Edmundo Sabino Dossetti Techeira y de Ileana Sara María García Ramos, ambos uruguayos, que estuvieron cautivos en Coti Martínez, el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, y aún permanecen desaparecidos.

También declaró en esta audiencia Diego Barreda, sobreviviente que estuvo cautivo en Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes.

Dictadura.jpg

El hombre trabajó en Astillero Río Santiago, pero tras el golpe militar de marzo de 1976 fue despedido y entró a trabajar en la fábrica OFA de Villa Elisa; y fue secuestrado el 14 de julio de 1978.

"Me llevaron a la parilla en el Pozo de Quilmes, tuve varios desvanecimientos, me interrogaron de situaciones absurdas. Previo a esto me habían tomado la presión, no recuerdo a ningún otro sobreviviente que antes de torturarlo le hayan tomado la presión", apuntó.

El hombre también estuvo secuestrado en el Pozo de Banfield, donde a poco de llegar "se me empezó a caer la piel, una cosa pastosa que se desprende y cuando me di cuenta sentí una cosa terrible, no tenía noción de qué era" y dijo que "había otras celdas con gente y me dijeron que era habitual, que se me iba a caer toda la piel. Se me viene a la idea que los nazis hicieron tulipas, lámparas con piel. Duró una semana y me decían que era resultado de la picana eléctrica".

Barreda también declaró que compartió cautiverio con María Artigas de Moyano, quien dio a luz en cautiverio y luego de dos días apareció en su celda sin su hija y posteriormente fue desaparecida.

La hija de María es Victoria Moyano Artigas, recuperada en 1987.