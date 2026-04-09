Arrancó el paro de colectivos en el AMBA: qué líneas se adhieren por falta de pago de salarios
Por falta de pago de haberes, la UTA lleva a cabo un cese de actividades en las líneas de empresas que aún no hayan liquidado los sueldos de marzo.
Ante el incumplimiento salarial detectado en diversas empresas de líneas de colectivo del AMBA, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó un cese de actividades que comenzó a las 00:00 horas de este jueves 9 de abril.
A través de un descargo oficial, el sindicato denunció la "falta de pago de salarios" y responsabilizó a las cámaras empresarias por la parálisis del servicio.
Respecto a los motivos de la medida, el gremio fue taxativo: "Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados".
Asimismo, la conducción de la UTA vinculó la crisis con el recorte de frecuencias y la tensión social en las terminales, señalando: "Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo".
Debido a esta resolución, se prevé que una cantidad significativa de líneas de colectivos no presten servicio durante toda la jornada del jueves, afectando la movilidad de miles de usuarios en la región metropolitana.
En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) se brindaron precisiones sobre la operatividad del sector: “Las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad, y el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) se irán normalizando a partir de este jueves, gracias al pago subsidios que ingresaron en el día de hoy”.
La entidad aclaró que la afectación de las frecuencias “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.
Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de un ajuste en el esquema de financiamiento: “Desde AAETA, reiteramos que la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.
Cuáles son las líneas afectadas por el paro
A continuación, el listado completo de los colectivos que suspenden su servicio este jueves:
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Líneas del 1 al 49: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.
Líneas del 51 al 98: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.
Líneas del 100 al 148: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145, 146 y 148.
Líneas del 150 al 197: 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 193 y 197.
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