Arrancó el paro de colectivos en el AMBA: qué líneas se adhieren por falta de pago de salarios

comunicado UTA

En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) se brindaron precisiones sobre la operatividad del sector: “Las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad, y el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) se irán normalizando a partir de este jueves, gracias al pago subsidios que ingresaron en el día de hoy”.

La entidad aclaró que la afectación de las frecuencias “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.

Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de un ajuste en el esquema de financiamiento: “Desde AAETA, reiteramos que la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.

Cuáles son las líneas afectadas por el paro

A continuación, el listado completo de los colectivos que suspenden su servicio este jueves:

Líneas del 1 al 49: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.

Líneas del 51 al 98: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.

Líneas del 100 al 148: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145, 146 y 148.

Líneas del 150 al 197: 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 193 y 197.