Comunicado de la Secretaría del Transporte por el paro de colectivos: "Actas de infracción y sanciones"

El encuentro está programado para las 11 en la sede de la cartera de Transporte, adonde asistirán representantes de las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA.

Paro de colectivos

El impacto más fuerte se concentra en un grupo reducido de líneas que directamente no prestan servicio este jueves. Hasta el momento, son cinco las afectadas: 303, 333, 407, 437 y 707, correspondientes en su mayoría a la empresa MOGSM.

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De todos modos, existe incertidumbre sobre otras líneas que aún no confirmaron su adhesión a la medida, por lo que el panorama podría modificarse a lo largo del día

A pesar del conflicto, una gran cantidad de líneas continúan prestando servicio, aunque con una reducción de frecuencia del 30%. En total, al menos 196 líneas confirmaron que seguirán operativas durante la jornada.

Entre ellas se encuentran: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 114, 115, 117, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 194, 195, 197, 202, 203, 214, 218, 228A, 236, 237, 239B, 242, 247, 253, 263A, 263B, 266, 269, 271, 273, 276, 283, 284, 293B, 295, 298, 299, 302, 303, 310, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 365, 370, 373, 378, 384, 385, 386, 388, 392, 395, 403, 405, 406, 410, 418, 429, 435, 436, 441, 443B, 448, 500 F.Varela, NOR La Plata, 501 F. Varela, SUR La Plata, 503 San Vicente, 503 Merlo, ESTE La Plata, 504 F. Varela, 504 Ituizangó, 504 Merlo, 507 F. Varela, 507 Escobar, 510 Pilar, 514 Alm. Brown, 518 La Plata, 520 La Plata, 520 Lanús, 522, 523, 524, 527, 564, 583, 622, 624, 628, 630, 634, 635, 670, 741.