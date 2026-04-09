Comunicado de la Secretaría del Transporte por el paro de colectivos: "Actas de infracción y sanciones"
Desde las 11 la Secretaría de Transporte y las empresas de colectivas se reúnen para discutir un alza en los subsidios en medio de la disparada de los costos operativos.
La Secretaría de Transporte de la Nación adelantó este jueves que tras la detección de una disminución, en comparación con el miércoles, en la cantidad de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aplicará multas a las empresas que no cumplan con la frecuencia del servicio. Según precisó a través de un comunicado oficial difundido esta mañana, la fiscalización está siendo llevada adelante por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que verificó una baja en el número de unidades en calle durante el día de la fecha.
De acuerdo con la Secretaría de Transporte la constatación de la baja en el servicio se verificó "luego de que el Gobierno efectuara el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, en línea con el cronograma previsto". Ante este escenario, la CNRT inició el labrado de actas de infracción y avanzará con la aplicación de sanciones económicas a las compañías que no aseguren una prestación adecuada para los usuarios del servicio público.
La Secretaría de Transporte recordó además que, en caso de interrupción del servicio durante cinco días consecutivos o diez alternados dentro de un mismo año calendario, la situación puede ser considerada "como abandono del servicio por parte del operador".
Desde el gobierno de Javier Milei señalaron además que el objetivo de la medida es garantizar el correcto funcionamiento del transporte público y resguardar a los usuarios frente a eventuales fallas en la prestación. La decisión se conoce en medio de reclamos de pasajeros por demoras y reducción en las frecuencias en distintas líneas, especialmente en horarios de alta demanda.
En tanto, este jueves se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar nuevos conflictos que afecten el servicio en el AMBA.
El encuentro está programado para las 11 en la sede de la cartera de Transporte, adonde asistirán representantes de las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA.
Paro de colectivos
El impacto más fuerte se concentra en un grupo reducido de líneas que directamente no prestan servicio este jueves. Hasta el momento, son cinco las afectadas: 303, 333, 407, 437 y 707, correspondientes en su mayoría a la empresa MOGSM.
De todos modos, existe incertidumbre sobre otras líneas que aún no confirmaron su adhesión a la medida, por lo que el panorama podría modificarse a lo largo del día
A pesar del conflicto, una gran cantidad de líneas continúan prestando servicio, aunque con una reducción de frecuencia del 30%. En total, al menos 196 líneas confirmaron que seguirán operativas durante la jornada.
Entre ellas se encuentran: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 114, 115, 117, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 194, 195, 197, 202, 203, 214, 218, 228A, 236, 237, 239B, 242, 247, 253, 263A, 263B, 266, 269, 271, 273, 276, 283, 284, 293B, 295, 298, 299, 302, 303, 310, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 365, 370, 373, 378, 384, 385, 386, 388, 392, 395, 403, 405, 406, 410, 418, 429, 435, 436, 441, 443B, 448, 500 F.Varela, NOR La Plata, 501 F. Varela, SUR La Plata, 503 San Vicente, 503 Merlo, ESTE La Plata, 504 F. Varela, 504 Ituizangó, 504 Merlo, 507 F. Varela, 507 Escobar, 510 Pilar, 514 Alm. Brown, 518 La Plata, 520 La Plata, 520 Lanús, 522, 523, 524, 527, 564, 583, 622, 624, 628, 630, 634, 635, 670, 741.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario