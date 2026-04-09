Rating: Javier Milei en la TV Pública midió menos que el programa pago que vende joyas

El mandatario participó del ciclo “Economistas”, emitido por la Televisión Pública, donde abordó temas centrales de su gestión como la inflación, el gasto público y la política económica. Sin embargo, el interés del público no acompañó: según datos de IBOPE, el programa registró apenas 0,1 puntos de rating, una cifra extremadamente baja incluso para los estándares habituales del canal.