La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y amplió su declaración testimonial

La causa judicial busca determinar si existe correspondencia entre la evolución patrimonial de Adorni y los ingresos declarados, con especial foco en la modalidad de financiación utilizada para la compra del inmueble de Caballito

Manuel Adorni, más complicado

La Justicia avanzó sobre una de las líneas centrales de la investigación patrimonial que involucra a Adorni y citó a declarar a las cuatro mujeres que habrían financiado en dólares dos operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Según surge del expediente, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas aparecen vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró, donde actualmente reside el jefe de Gabinete. En paralelo, también fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes figuran en otra operación sobre una propiedad ubicada en la calle Asamblea, también en Caballito. La fiscalía puso la lupa sobre estas hipotecas privadas por el volumen de los montos y por la modalidad de financiamiento, poco habitual para este tipo de transacciones.

En Comodoro Py no solo observan el recorrido del dinero, sino también la simultaneidad de varias compras e hipotecas registradas en un corto período, un dato que volvió a colocar bajo sospecha la evolución patrimonial de Adorni.