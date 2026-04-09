La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y amplió su declaración testimonial
La Justicia no solo pone el ojo sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, sino también en la simultaneidad de varias compras e hipotecas.
Adriana Nechevenko, la escribana del Jefe de Gabinete Manuel Adorni en las compras de inmuebles que son ahora objeto de una causa judicial por el posible delito de enriquecimiento ilícito, se presentó nuevamente este jueves de manera espontánea en los tribunales federales para ampliar su declaración en la investigación que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita. Al momento de salir de los tribunales aseguró estar “tranquila” y evitó dar detalles sobre su nueva exposición.
La causa que tiene en el centro de la tormenta a Adorni por su meteórico incremento patrimonial sumó así un nuevo capítulo en una novela en la que aparecen, día a día, nuevas revelaciones que complican cada vez más al ministro coordinador. Nechevenko intervino en las operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario y ahora bajo la lupa, entre ellas la compra del departamento de Caballito y la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, ambos inmuebles adquiridos por medio de préstamos de jubiladas.
La escribana regresó a la fiscalía luego de haber declarado durante más de dos horas el miércoles, en el marco de las medidas de prueba dispuestas por Pollicita para reconstruir el origen de los fondos utilizados en esas adquisiciones.
A la salida de los tribunales, Nechevenko evitó profundizar sobre el contenido de su exposición, aunque ratificó su disposición a colaborar con el expediente. “No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré”, señaló ante la prensa. También afirmó que se encuentra “tranquila” respecto del avance de la investigación.
En su primera comparecencia, la notaria había sostenido que las operaciones fueron “normales” y negó que hubiera existido un préstamo en la adquisición de las propiedades, al describir la compraventa como una operatoria con hipoteca por saldo de precio.
La causa judicial busca determinar si existe correspondencia entre la evolución patrimonial de Adorni y los ingresos declarados, con especial foco en la modalidad de financiación utilizada para la compra del inmueble de Caballito
Manuel Adorni, más complicado
La Justicia avanzó sobre una de las líneas centrales de la investigación patrimonial que involucra a Adorni y citó a declarar a las cuatro mujeres que habrían financiado en dólares dos operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito.
Según surge del expediente, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas aparecen vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró, donde actualmente reside el jefe de Gabinete. En paralelo, también fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes figuran en otra operación sobre una propiedad ubicada en la calle Asamblea, también en Caballito. La fiscalía puso la lupa sobre estas hipotecas privadas por el volumen de los montos y por la modalidad de financiamiento, poco habitual para este tipo de transacciones.
En Comodoro Py no solo observan el recorrido del dinero, sino también la simultaneidad de varias compras e hipotecas registradas en un corto período, un dato que volvió a colocar bajo sospecha la evolución patrimonial de Adorni.
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