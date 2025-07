"Derecha Fest", el polémico festival libertario que contará con Javier Milei como orador principal

Tras esto, comenzará la disertación del titular de la Derecha Diario, el español Javier Negre, llamada “No odiamos lo suficiente a los periodistas. A las 18:30 el cineasta Diego Recalde será el encargado de la disertación "Peronismo: el káiser de la Argentina”.

A las 19 se subirá al escenario, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, con su exposición llamada "El brazo Armado", que reaparece tras haber quedado afuera de las listas de cara a las legislativas bonaerenses.

programa derecha fest

A las 19:30 hablará el escritor Nicolás Márquez y una hora después lo hará el filósofo libertario Agustín Laje, quien dará una charla denominada "Malvados: anatomía moral de la izquierda".

Finalmente, a las 21, se espera la presencia del presidente Javier Milei, cuyo discurso llevará el nombre “La construcción del milagro”.

En este contexto, Agustín Laje, uno de los organizadores, comentó: "Habrá un dream team en la Derecha Fest en la ciudad de Córdoba. Vamos a hablar de cómo las ideas de la libertad están refundando el país. Además de escuchar a Milei, al Gordo Dan o a Recalde, será un lugar para hacer comunidad y podrán comer y tomar cosas ricas, con espacios para sociabilizar".

Tras el final del evento, los asistentes podrán asistir a un after party en el local Piso 12, ubicado en la Avenida Los Álamos 1015.

Milei rompió el silencio en medio de la interna bonaerense: "No dimensionan..."

Javier Milei rompió el silencio luego del tenso cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, dónde Karina Milei se impuso en la interna con Santiago Caputo y le cobró viejas rencillas a José Luis Espert.

"Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!", manifestó el presidente en su cuenta de X.

milei interna lla

Previo a este mensaje, Milei había citado un posteo de Sebastián Pareja, en el que el armador de La Libertad Avanza bonaerense, cuestionó a la Junta Electoral por los cortes de luz que ocurrieron mientras se definían las candidaturas: "Kirchnerismo o libertad. Statu quo vs. cambio. Pobreza vs. progreso", escribió el mandatario.

Por este motivo, el órgano que regula los comicios en la provincia de Buenos Aires, extendió el plazo para presentar las listas hasta el lunes entre las 9 y las 14, debido a que todos los apoderados de las alianzas pidieron una prórroga y ninguno de ellos logró cargarlas completas. Hasta entonces, puede haber cualquier tipo de modificaciones en todas las fuerzas.

Según el informe oficial, el primer corte se produjo este domingo a las 22:48 en el Palacio Legislativo, donde funciona la sede oficial de la Junta. De allí, se trasladaron a una dependencia ubicada en la calle 13 de la ciudad de La Plata, donde hubo otra falla de energía eléctrica a las 23:20.