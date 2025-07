Demián Reidel renunció a su cargo como jefe de Asesores de Javier Milei

El decreto indica establece que la renuncia de Reidel tiene efecto desde el 17 de julio y fue aceptada por el presidente Milei por intermedio del Decreto 481/2025, publicado en el Boletín Oficial de este lunes.

"Acéptase, a partir del 17 de julio de 2025, la renuncia presentada por el doctor Demián Axel Reidel al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del señor Presidente de la Nación", indica el primer artículo de la normativa.

El texto publicado este 21 de julio de 2025 lleva las firmas del Presidente y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En el decreto se le agradece a Reidel por "los servicios prestados en el desempeño de su cargo".

Sin embargo, no detalla los motivos de la renuncia ni tampoco anticipa quién ocupará el cargo vacante.

renuncia demian reidel

En abril, Demian Reidel había sido designado para estar al frente de Nucleoeléctrica, la empresa estatal encargada de controlar las centrales nucleares de Argentina.

El ex jefe de Asesores también estaba al frente del "Plan Nuclear" de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), empresa pública que preside y que maneja las centrales nucleares Atucha I y II, y Embalse, y a la que llegó con el fin de avanzar en una privatización.

Quién es Demián Reidel

Demián Reidel es licenciado en Física del Instituto Balseiro, matemático financiero de la Universidad de Chicago e investigador de Harvard. Fue dueño de un fondo de inversión en Estados Unidos y se hizo cargo de la vicepresidencia del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri. Durante la campaña, Reidel sonaba como candidato para ocupar la presidencia de la entidad monetaria que finalmente quedó a cargo de Santiago Bausili.

Sin embargo, Reidel se convirtió en el jefe del Consejo de Asesores económicos de Milei. “Es para mi un honor y un privilegio poder aportar mi esfuerzo para pensar en la Argentina del futuro”, escribió en ese momento agradeciéndole la "confianza" al Presidente.

Reidel vivió muchos años en los Estados Unidos y mantiene estrechos contactos en Wall Street: fue trader en Goldman Sachs y JP Morgan, y dueño de un fondo de inversión en EEUU, QFR Capital Management.

Previo a asumir su cargo, fue parte de la comitiva que acompañó al jefe de Estado en sus giras internacionales. De hecho, estuvo junto a Milei en Silicon Valley, donde el Presidente se entrevistó con los máximos ejecutivos de empresas como Google, Meta, OpenAI y Apple.

Allí, el jefe de Estado se refirió a cómo cada empresa, con la idea de la “destrucción creativa”, crea su propio monopolio y están todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones y se genera el mencionado proceso de “destrucción creativa”, que es lo que permite ver el fuerte crecimiento.

“Este tipo de cuestiones son importantes, medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demián Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estático como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas”, explicó Milei en el Palacio Zofín durante la ceremonia. Además, agregó: “Es decir que si me termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”.