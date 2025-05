Desesperado intento de Ramiro Marra de conseguir votos: sortea 10 mil dólares

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1923368678029971534&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A TODOS - SORTEO USD10.000.



Antes de gastar ese dinero en un búnker que solo sirve para el show, prefiero sortearlo entre todos ustedes que forman parte de esta batalla cultural.



Para anotarse, pueden hacerlo a través de este link.https://t.co/DDavmIqvRj pic.twitter.com/wGkGCb0NuJ — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 16, 2025

"No me parece correcto, me parece que estamos en un momento de la Argentina donde las discusiones políticas se tienen que dar desde otro lado y no en base a la construcción de festejos y de un gasto de dinero totalmente innecesario", agregó, cuidando siempre de no mencionar las elecciones de manera directa.

Aún sin hacer alusión a los comicios el candidato libertario, que desea renovar su banca en la Legislatura porteña a pesar de haber sido expulsado de La Libertad Avanza, la fuerza política por la que entró.

"He pedido un presupuesto para un búnker modesto en un hotel modesto. Me han pasado U$S 10.000, me parece totalmente innecesario. Pero para que no crean que me quiero ahorrar ese dinero, he tomado la decisión de sortearlo", anunció a las 10.20 del viernes.

Elocuente, Ramiro Marra reiteró su deseo de que sus seguidores "se puedan sumar a través de este formulario y sortearlo", en referencia al dinero que le fue asignado para gastos de campaña.

"Menos festejo y más devolución hacia todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo de la Argentina, y por supuesto los que estamos buscando (lo mismo) en la Ciudad de Buenos Aires", cerró el candidato a legislador, que se presenta por primera vez como candidato de la lista Libertad y Orden, de la UCeDe.

La veda electoral que empezó este viernes a las 8 terminará a las 21 del domingo. Como parte de los "prohibidos" en estos días están desde los actos proselitistas (cabe suponer que eso incluye sortear U$S 10.000 entre los votantes), hasta la reunión de armas en lugares ubicados dentro de un radio de 80 metros alrededor de las mesas de votación.