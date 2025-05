Jorge Rial desafió a Ramiro Marra a hacerse una rinoscopía: ¿cómo reaccionó el candidato?

"Marra labura para el oficialismo. Aprovecho para decirte esto: donde están los narcotraficantes ya está cercando: en Nordelta, en Santa Bárbara. Están ahí. Vas a ir a la villa y vas a encontrar soldaditos", dijo el conductor de Argenzuela.

El exlegislador de LLA aprovechó la popularidad del emblemático periodista de C5N para compartir un recorte del programa y salir a cruzarlo. "Rial, te la hago simple: Yo propongo que todo el que vende droga vaya preso, viva donde viva. Y con respecto a las villas, no solo propongo un Operativo Cerrojo, también propongo desalojarlas por completo. ¿Vos estás justificando el narcomenudeo?", escribió.

"No boludo. Te voy a hacer un dibujito. Los narcos están en Nordelta, donde viven tus amigos y votantes. Lamentablemente usan a los que viven en las villas para vender. Si querés ir en serio contra los narcos fuertes anda ahí. Ya está alambrado. Solo tenés que poner a las fuerzas de seguridad en las puertas", le respondió Rial con contundencia.

De esta manera, el conductor de Argenzuela lanzó el desafío que hasta el momento Marra no respondió. "Y no. No estoy a favor del narcomenudeo. Ni de la falopa. Ni siquiera consumo. ¿Vos podés decir lo mismo? ¿Nos hacemos una rinoscopía?", sentenció.

Se sabe que Ramiro Marra es muy activo en las redes sociales. Sin embargo, el desafío lleva una hora en el tuit de Jorge Rial, y la reacción del exasistente de Javier Milei, hasta el momento, fue no responder.

