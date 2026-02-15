Detuvieron al manifestante que habría arrojado una molotov en la marcha contra la Reforma Laboral
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que aprehendieron a Milton Tomoleo, uno de los acusados por los incidentes en el Congreso.
La Policía Federal detuvo este domingo en la localidad bonaerense de Avellaneda al sospechoso acusado de haber lanzado una bomba molotov contra las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso de la Nación mientras se debatía la ley de Reforma Laboral.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este fin de semana la detención de Milton Tolomeo, señalado como el presunto responsable de arrojar una bomba molotov durante los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
A través de un video oficial, la funcionaria vinculó al detenido con grupos anarquistas y aseguró que su accionar tuvo como fin "sembrar el caos" mientras el Senado debatía la reforma laboral. La captura fue el resultado de una investigación del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, que localizó al sospechoso en la localidad de Avellaneda tras analizar las grabaciones de la jornada del miércoles.
Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron bidones de combustible, guantes térmicos, material de propaganda anarquista y las prendas de vestir que el acusado habría utilizado durante el ataque. Monteoliva, reforzando la línea de "tolerancia cero", adelantó que el detenido será recluido bajo un régimen de alto riesgo, calificándolo como un "terrorista" que intentó desestabilizar el orden institucional.
El hecho se produjo en el marco de una movilización que terminó con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, coincidiendo con la aprobación en la Cámara Alta del proyecto oficialista. Con esta detención, el Gobierno busca enviar un mensaje de rigor frente a los disturbios callejeros, mientras el debate por la reforma laboral se traslada ahora a la Cámara de Diputados para su resolución final en este febrero de 2026.
