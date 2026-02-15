Detuvieron al manifestante que habría arrojado una molotov en la marcha contra la Reforma Laboral

El hecho se produjo en el marco de una movilización que terminó con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, coincidiendo con la aprobación en la Cámara Alta del proyecto oficialista. Con esta detención, el Gobierno busca enviar un mensaje de rigor frente a los disturbios callejeros, mientras el debate por la reforma laboral se traslada ahora a la Cámara de Diputados para su resolución final en este febrero de 2026.