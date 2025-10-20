Detuvieron por violencia de género a un concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente
El empresario fue arrestado tras ser denunciado por su pareja, quien lo acusó de haber disparado un arma de fuego durante una fuerte discusión en su domicilio.
Ignacio “Nacho” Contreras, concejal electo de La Libertad Avanza (LLA) en San Vicente, fue detenido este domingo por un caso de presunta violencia de género. Su pareja, de 24 años, lo denunció ante las autoridades luego de un violento episodio ocurrido en el campo donde ambos residen, en el que, según su testimonio, el empresario habría efectuado disparos con un arma de fuego.
Contreras, de 51 años, es conocido en la zona por ser propietario de la cadena “Lácteos Mi Viejo” y encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. Tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre.
De acuerdo con información policial, el operativo fue realizado por el Comando Rural de San Vicente tras una alerta por detonaciones de arma. En el allanamiento de la vivienda, los uniformados encontraron una pistola calibre 9 milímetros y vainas servidas, elementos que quedaron secuestrados como prueba.
La Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot, ordenó el traslado del dirigente a la Comisaría Primera, mientras que la mujer fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia en Alejandro Korn para brindar su testimonio.
En paralelo, circuló un video grabado presuntamente por la víctima, donde se observa una discusión entre ambos. El material se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp, aunque no muestra violencia física directa. Las autoridades continúan con la investigación para determinar la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad de Contreras.
El caso generó impacto político en San Vicente, ya que se trata de un dirigente recientemente electo y vinculado a un espacio político de relevancia nacional. Por el momento, desde LLA no hubo declaraciones oficiales sobre la detención del concejal electo, que podría complicar su futura asunción en el cargo.
