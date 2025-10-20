El crudo diagnóstico de Donald Trump sobre la Argentina de Javier Milei: "Están muriendo"
El presidente de Estados Unidos reconoció que evalúa comprar carne vacuna argentina con el fin de ayudar al Gobierno de Javier Milei, ya que consideró que "Argentina está luchando por su vida".
En declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó un sismo político y económico al anunciar que su Gobierno evalúa volver a comprar carne vacuna argentina, haciendo una descripción brutal de la situación actual del país.
El anuncio, que podría ser un "salvavidas" para el campo argentino, vino acompañado de una descripción brutalmente directa sobre el estado actual de la economía del país: "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo".
Trump justificó la posible reactivación de la compra de carne por la buena sintonía personal que mantiene con el presidente argentino, pero sin suavizar la crítica a la situación nacional.
"Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", afirmó el mandatario estadounidense.
Los comentarios de Trump no solo se centraron en la compra de carne, sino también en el complejo paquete de ayuda financiera de 40.000 millones de dólares que su administración impulsa para Argentina. El presidente estadounidense evidenció el costo político interno de dicha ayuda al mencionar la tensión geopolítica:
"Si llevas la cuenta en casa: nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias", se le escuchó decir, poniendo de relieve el dilema entre el apoyo económico y los intereses comerciales de Estados Unidos.
Trump concluyó su diagnóstico sobre la crisis con su habitual estilo contundente. "Pero no lo hagan sonar como si les estuviera yendo genial. Están muriendo", sostuvo. La revelación de la posible compra de carne vacuna queda así enmarcada en una visión desoladora de la situación económica argentina.
