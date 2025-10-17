Karen Reichardt ratificó sus dichos sobre que votar al kirchnerismo es una "enfermedad mental"
La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a mostrarse despectiva con quienes piensan distinto. Mirá acá su tuit.
En las últimas horas, Karen Reichardt -candidata a diputada por La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre- quedó en el ojo de la tormenta tras referirse de un modo sumamente despectivo a quienes votan al peronismo y kirchnerismo.
Al aire de Radio Rivadavia, la aspirante libertaria respondió a la pregunta de a qué electores debería "ir a buscar" de cara a los próximos comicios: "A los que no fueron a votar. Por ahí, el del PRO... porque lo otro es una enfermedad mental", declaró.
Acto seguido, Lucas Morando la inquirió sobre si realmente había utilizado el término "enfermedad mental", argumentando que no era apropiado describir así a quienes tienen diferentes opiniones. A esto, Reichardt respondió: "Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Yo estoy mirando, veo que no tengo cloacas o esto, ¿por qué sigo votando a esta persona? No es que piensan distinto, es un tema cultural, no de pensamiento. No es que piensan en Perón, es algo que tienen adentro".
Posteriormente, matizó sus palabras: "No dije 'enfermos mentales', no cambies. Dije 'enfermedad mental', no 'enfermos'. Es una manera de decir, como que tenés un chip, una tara".
El tuit posterior a su grave declaración
Como era de esperarse, las palabras de Reichardt no demoraron en viralizarse, por lo que la candidata de LLA decidió salir a ¿aclarar?: "Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguís votando lo mismo?", reiteró, en relación a la provincia de Buenos Aires.
Ante esto, uno de los usuarios de X la interpeló: "Karen, ¿cómo piensan hacer las cloacas sin obra pública? ¿Con una vaquita entre los vecinos? ¿Los picaportes del aula, lo van a comprar los padres? Ilumíname por favor, que no logro verla. Gracias".
Por supuesto, Reichardt no entendió lo que el internauta intentó decirle y respondió: "Preguntale a tu gobernador e intendente…".
