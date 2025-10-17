Karen Reichardt ratificó sus dichos sobre que votar al kirchnerismo es una "enfermedad mental"

El tuit posterior a su grave declaración

Como era de esperarse, las palabras de Reichardt no demoraron en viralizarse, por lo que la candidata de LLA decidió salir a ¿aclarar?: "Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguís votando lo mismo?", reiteró, en relación a la provincia de Buenos Aires.

image

Ante esto, uno de los usuarios de X la interpeló: "Karen, ¿cómo piensan hacer las cloacas sin obra pública? ¿Con una vaquita entre los vecinos? ¿Los picaportes del aula, lo van a comprar los padres? Ilumíname por favor, que no logro verla. Gracias".

Por supuesto, Reichardt no entendió lo que el internauta intentó decirle y respondió: "Preguntale a tu gobernador e intendente…".

image