Netflix: La miniserie francesa de 4 capítulos que es la más elegida del año

Pero al intentar probar su inocencia, se enfrenta a un laberinto de mentiras y verdades a medias que la hacen dudar de todo, incluso de su propio instinto maternal. Con solo cuatro episodios, la serie combina drama y suspenso en una trama que mantiene la tensión hasta el final. Por este motivo, atrapa la atención de hasta los espectadores más exigentes.

Reparto de "Una madre perfecta"

Julie Gayet

Tomer Sisley

Eden Ducourant

Andreas Pietschmann

Cyril Gueï

Fréderique Tirmont

Sylvain Dieuaide

Maxim Driesen

Tráiler de "Una madre perfecta"