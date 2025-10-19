Netflix: La miniserie francesa de 4 capítulos que es la más elegida del año
Estrenada en la plataforma en 2022, esta producción europea integra el Top 10 de lo más visto. Conocé todos los detalles en la nota.
El cine francés creció a pasos agigantados durante el último año, con películas y series de gran calidad que reciben halagos por parte del mundo cinematográfico. Es tal su éxito, que muchas de estas se meten de lleno en las plataformas de streaming líderes, como Netflix, HBO o Prime Video.
Una de las producciones más vistas del último tiempo es "Una madre perfecta", valorada no solo por su historia atrapante de suspenso, sino también por contar con tan solo 4 episodios. Si bien este miniserie se estrenó en 2021, Netflix la incorporó a su catálogo un año después.
Si bien desde su arribo a la plataforma de streaming líder en la actualidad fue éxito sin precedentes, esta producción incrementó notablemente sus visualizaciones durante este año. Su gran nivel no solo se debe a la trama, sino también al elenco de experiencia encabezado por Julie Gayet y Tomer Sisley.
De qué trata "Una madre perfecta"
“Una madre perfecta” es un thriller francés que explora hasta dónde puede llegar una madre por su hija. La historia sigue a Hélène, quien deja su vida en Berlín para ayudar a Anya, acusada de asesinato en París.
Pero al intentar probar su inocencia, se enfrenta a un laberinto de mentiras y verdades a medias que la hacen dudar de todo, incluso de su propio instinto maternal. Con solo cuatro episodios, la serie combina drama y suspenso en una trama que mantiene la tensión hasta el final. Por este motivo, atrapa la atención de hasta los espectadores más exigentes.
Reparto de "Una madre perfecta"
- Julie Gayet
- Tomer Sisley
- Eden Ducourant
- Andreas Pietschmann
- Cyril Gueï
- Fréderique Tirmont
- Sylvain Dieuaide
- Maxim Driesen
Tráiler de "Una madre perfecta"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario