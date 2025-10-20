Quién es Ignacio "Nacho" Contreras, el concejal de LLA detenido por violencia de género
El empresario y concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente fue detenido por una denuncia de violencia de género.
El concejal electo de La Libertad Avanza, Ignacio “Nacho” Contreras, fue detenido el domingo tras ser acusado por su pareja de haber disparado al menos dos veces su arma de fuego dentro de la casa que ambos comparten en el partido bonaerense de San Vicente.
Contreras alcanzó notoriedad en el ámbito político por encabezar la lista de concejales de La Libertad Avanza en el mencionado partido del sudoeste del Conurbano bonaerense en las elecciones legislativas del 7 de septiembre pasado en la provincia de Buenos Aires. Tras su triunfo, debería asumir su banca el próximo 10 de diciembre.
Previo a ser concejal, Contreras, de 51 años, ya era conocido en la región por ser propietario de la empresa “Lácteos Mi Viejo”, una fábrica y cadena de comercios que se consolidó como una de las marcas locales más reconocidas en el rubro alimenticio.
La empresa de Contreras fue creada en el año 2001, en medio de la crisis económica que azotaba a Argentina. Con el paso de los años, se consolidaron como una fábrica de lácteos de renombre, logrando altos estándares de calidad y producción que se basa, principalmente, en el cultivo responsable de la tierra y el control de los animales desde el momento de su nacimiento y de manera ininterrumpida. En 2012 lograron abrir su primer local en San Vicente y actualmente cuentan con ocho sucursales. “Apostamos al país, a nuestra tierra y a nuestra gente”, sostienen como lema en su sitio web.
Su perfil de empresario exitoso, con fuerte presencia en la comunidad, le permitió a Contretas dar el salto a la política con un discurso centrado en la defensa de la producción privada, la reducción de impuestos y la crítica a lo que definía como “el peso del Estado sobre los emprendedores”.
Sin embargo, todo quedó opacado este domingo, cuando Contreras fue detenido por agentes del Comando de Prevención Rural de San Vicente, acusado de recibir una denuncia por una “disputa familiar” en el campo “Mi Viejo”, ubicado en el camino Once Boca, donde se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con la pareja de Contreras, de 24 años, quien aseguró que ambos habían mantenido una discusión y que luego el empresario había efectuado varios disparos.
En el allanamiento de la vivienda, los uniformados encontraron una pistola calibre 9 milímetros con vainas servidas, así como también desorden general dentro de la vivienda, lo que derivó en la intervención judicial. Según medios locales, el arma secuestrada estaba debidamente registrada, además de tener toda la documentación en regla.
El caso quedó a cargo de Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot, ordenó el traslado del dirigente a la Comisaría Primera, mientras que la mujer fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia en Alejandro Korn para brindar su testimonio.
En paralelo, circuló un video grabado presuntamente por la víctima, donde se observa una discusión entre ambos, en el que la mujer le reclama por un presunto hecho de infidelidad. El material se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario