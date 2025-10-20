Quién es Ignacio "Nacho" Contreras, el concejal de LLA detenido por violencia de género

Su perfil de empresario exitoso, con fuerte presencia en la comunidad, le permitió a Contretas dar el salto a la política con un discurso centrado en la defensa de la producción privada, la reducción de impuestos y la crítica a lo que definía como “el peso del Estado sobre los emprendedores”.

Sin embargo, todo quedó opacado este domingo, cuando Contreras fue detenido por agentes del Comando de Prevención Rural de San Vicente, acusado de recibir una denuncia por una “disputa familiar” en el campo “Mi Viejo”, ubicado en el camino Once Boca, donde se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con la pareja de Contreras, de 24 años, quien aseguró que ambos habían mantenido una discusión y que luego el empresario había efectuado varios disparos.

concejal ignacio contreras intento de femicidio

En el allanamiento de la vivienda, los uniformados encontraron una pistola calibre 9 milímetros con vainas servidas, así como también desorden general dentro de la vivienda, lo que derivó en la intervención judicial. Según medios locales, el arma secuestrada estaba debidamente registrada, además de tener toda la documentación en regla.

El caso quedó a cargo de Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot, ordenó el traslado del dirigente a la Comisaría Primera, mientras que la mujer fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia en Alejandro Korn para brindar su testimonio.

En paralelo, circuló un video grabado presuntamente por la víctima, donde se observa una discusión entre ambos, en el que la mujer le reclama por un presunto hecho de infidelidad. El material se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp.