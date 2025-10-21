Diputado francés destruyó a Javier Milei: "Estás vendiendo tu país, perrito imperialista"
El diputado francés Louis Boyard le respondió con dureza al mandatario argentino, tras un video viral.
El diputado francés Louis Boyard salió al cruce del presidente Javier Milei, luego de que este cuestionara su gesto de quitarse un reloj previo a una entrevista televisiva.
La polémica comenzó cuando el mandatario argentino comparte en su cuenta de X el video del diputado francés de 25 años, miembro de La Francia Insumisa, donde se lo ve sacándose un reloj, con la leyenda: "LA HIPOCRESÍA DE LA IZQUIERDA. Fin".
Lejos de quedarse callado, Boyard salió como los tapones de punta: "¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista". La declaración no tardó en viralizarse y generó críticas de ambos lados.
Asimismo, en un video posterior publicado en sus redes, el legislador francés denunció que la polémica era parte de una campaña de desinformación de la derecha, diseñada para distorsionar su gesto durante la entrevista.
Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: "Hay 12 millones de pobres menos"
El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la TV Pública donde volvió a desconocer la dura realidad económica que atraviesan las familias argentinas, lo que generó indignación y bronca en las redes sociales.
En un tramo de la conversación, el periodista Guillermo Andino citó una frase que refleja la difícil situación económica que vive gran parte de la población: "Hay gente que dice: 'todo bien, pero yo no veo la recuperación económica en mi bolsillo'... Mi mes termina el día 20".
Ante esto, el mandatario responde sin titubear: "Muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso fue también generado desde una encuesta trucha. Porque el punto es que hoy hay 12 millones de pobres menos".
Esto provocó una fuerte reacción en las redes sociales, donde señalaron que Javier Milei se muestra desconectado de la realidad del país y de la crisis económica, que se ha profundizado desde el inicio de su gestión.
