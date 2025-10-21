Diputado francés destruyó a Javier Milei: "Estás vendiendo tu país, perrito imperialista"

Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: "Hay 12 millones de pobres menos"

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la TV Pública donde volvió a desconocer la dura realidad económica que atraviesan las familias argentinas, lo que generó indignación y bronca en las redes sociales.

En un tramo de la conversación, el periodista Guillermo Andino citó una frase que refleja la difícil situación económica que vive gran parte de la población: "Hay gente que dice: 'todo bien, pero yo no veo la recuperación económica en mi bolsillo'... Mi mes termina el día 20".

Ante esto, el mandatario responde sin titubear: "Muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso fue también generado desde una encuesta trucha. Porque el punto es que hoy hay 12 millones de pobres menos".

milei pobreza

Esto provocó una fuerte reacción en las redes sociales, donde señalaron que Javier Milei se muestra desconectado de la realidad del país y de la crisis económica, que se ha profundizado desde el inicio de su gestión.