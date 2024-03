El Senado debate el mega DNU de Javier Milei EN VIVO: minuto a minuto

Live Blog Post

Estalló la interna entre Milei y Victoria Villarruel por el mega DNU: los trolls tomaron partido

Victoria Villarruel convocó a una sesión en el Senado para tratar el mega DNU, que podría ser rechazado, lo que al parecer levantó la tensión al máximo con el presidente Javier Milei, quien difundió un comunicado repudiando esta decisión. En paralelo, los trolls libertarios estuvieron todo el día fustigando, por primera vez, a la vicepresidenta.

"Villarruel tiro un all in en el casino. Se mandó sola para que se trate el DNU. No sale y hay que colgarla en la Plaza", amenazó TDM, uno de los seguidores más populares de Milei, quien incluso likeó esta publicación que luego fue eliminada.

