Luis Juez pidió que Javier Milei y Victoria Villarruel "dejen de pelearse por estupideces"

milei villarruel

En diálogo con Radio Rivadavia Juez reclamó a Milei y Villarruel que "dejen de pelearse por estupideces” y advirtió que la Vicepresidenta no tenía manera de evitar el tratamiento del DNU en el Senado.

"La gente vive un salvaje ajuste con una angustia monstruosa como para que nosotros traigamos estas cosas a la cabeza. Probablemente el kirchnerismo junte a los senadores necesarios para voltear el DNU …y, si no se ponen a laburar probablemente sí" planteó el cordobés y advirtió: "no tienen idea ni quién es el verdadero enemigo. Tengo una responsabilidad institucional, no tengo segundos intereses, el enemigo está identificado, dejen de pelearse por estupideces".

Para el senador era "imposible" no dar tratamiento al polémico decreto diseñado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, dado que se trata del quinto pedido legislativo, formulado por 40 senadores, para dar lugar a una sesión especial.

sesion senado FOTO: Ignacio Petunchi

Juez admitió además reparos desde el punto de vista procesal y legislativo con el DNU. “Sino no tendría ochenta y pico de cuestiones judiciales”, argumentó.

“Es desprolijo. Mucha de las disposiciones deberían ir por una ley para que de perdurabilidad estabilidad, tranquilidad. Esa es otra discusión, y ahora que arrancaron la sesiones ordinarias deberíamos trabajar en cada una de las intervenciones que tiene el DNU y en eso estamos laburando”, señaló.