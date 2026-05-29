Javier Milei dice que los alquileres bajaron, pero en realidad casi triplicaron la inflación

Así lo aseguraron desde la organización sin fines de lucro Inquilinos Agrupados, advirtiendo que existen regiones del país donde los aumentos interanuales prácticamente triplicaron el índice de precios al consumidor (IPC) del mismo período.

“Mientras Milei vocifera que los alquileres bajaron un 30% en términos reales el INDEC informa: Inflación interanual: 32.4% Alquiler interanual por región: GBA: 50.7% Pampeana: 64,1% Noreste: 80.9% Noroeste: 81.6% Cuyo: 59.7% Patagonia: 87.4%”. En efecto, las subas en los alquileres “duplican o triplican la inflación” en regiones como el Norte y la Patagonia.

Para Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, “estamos viviendo una situación crítica en todos los hogares inquilinos”.

“Alquileres que aumentan cada dos o tres meses, por encima de la inflación, y salarios planchados generan que en algún momento del contrato ya no podamos seguir pagando el alquiler", denunció.

javier milei los alquileres bajaron