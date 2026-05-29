Javier Milei dice que los alquileres bajaron, pero en realidad casi triplicaron la inflación
En todas las regiones subieron por encima del IPC, como en CABA y en el conurbano. En el Norte y en la Patagonia los precios casi se triplicaron.
Horas atrás, Javier Milei aseguraba el precio de los alquileres “en términos reales cayó 30%” desde que, por iniciativa de su gobierno, fue derogada la Ley de Alquileres. Lo hizo mediante el DNU 70/2023, modificando así y sustancialmente el régimen de los contratos de locación en beneficio de los locadores.
“Nosotros sacamos la Ley de Alquileres, se duplicaron las propiedades en alquiler y el precio en términos reales cayó 30%”, afirmaba el Presidente en el Latam Forum, que se llevó a cabo el jueves último, recibiendo calurosos aplausos del público afín a las ideas anarcocapitalistas que postula el mandatario.
Sin embargo, la realidad dista mucho de las afirmaciones realizadas por Milei, quien suele falsificar datos para el regodeo de sus acólitos; en este sentido, sus ministros tampoco se quedan atrás, con Luis Caputo en el podio de los falsificadores seriales.
La verdad de los alquileres
Lo cierto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), es que en términos reales los alquileres aumentaron en el último año muy por encima de la inflación publicada por ese mismo organismo oficial.
Así lo aseguraron desde la organización sin fines de lucro Inquilinos Agrupados, advirtiendo que existen regiones del país donde los aumentos interanuales prácticamente triplicaron el índice de precios al consumidor (IPC) del mismo período.
“Mientras Milei vocifera que los alquileres bajaron un 30% en términos reales el INDEC informa: Inflación interanual: 32.4% Alquiler interanual por región: GBA: 50.7% Pampeana: 64,1% Noreste: 80.9% Noroeste: 81.6% Cuyo: 59.7% Patagonia: 87.4%”. En efecto, las subas en los alquileres “duplican o triplican la inflación” en regiones como el Norte y la Patagonia.
Para Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, “estamos viviendo una situación crítica en todos los hogares inquilinos”.
“Alquileres que aumentan cada dos o tres meses, por encima de la inflación, y salarios planchados generan que en algún momento del contrato ya no podamos seguir pagando el alquiler", denunció.
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