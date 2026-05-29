Victoria Villarruel volvió a reivindicar la represión durante la dictadura militar

Quién era el padre militar de Victoria Villarruel

El padre de la vicepresidenta, Eduardo Marcelo Villarruel, murió en 2021 a los 73 años, y en su vida activa como militar formó parte del llamado “Operativo Independencia” en Tucumán, en 1975, bajo las órdenes del genocida Antonio Domingo Bussi, por entonces jefe de la V Brigada de Infantería.

En 1976 regresó a Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país, donde funcionaron, al menos, cuatro centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar.

padre de victoria villarruel Eduardo Marcelo Villarruel, padre de Victoria Villarruel.

En la Guerra de Malvinas, fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, detrás de Aldo Rico, y al finalizar el conflicto fue prisionero de los ingleses. La democracia lo encontró trabajando en la Secretaría General del Ejército dentro del Departamento de Comunicación Social.

En mayo de 1987, Villarruel era el segundo jefe del Regimiento de Infantería 37 con asiento en Río Mayo (Chubut), y cuando llegó la orden de que los militares debían jurar por la Constitución Nacional se negó rotundamente, impulsando a otros de sus camaradas para que se opusieran. Se trataba de algo que le “revolvía las tripas”, según testimonios de la época. Por esa razón fue condenado a 40 días de detención por insubordinación.

El mensaje completo de Victoria Villarruel por el Día del Ejército

Hoy celebramos el Día del Ejército Argentino, institución nacida en los días fundacionales de Mayo y protagonista fundamental de las gestas que hicieron posible nuestra independencia.

Desde las campañas libertadoras del General San Martín hasta la defensa de nuestra soberanía en Malvinas, nuestros soldados argentinos entregaron su esfuerzo, su valor y, muchas veces, su vida al servicio de la Patria.

El Ejército encarna virtudes que forman parte de lo más profundo de nuestra identidad nacional como el honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el compromiso con la defensa de la Nación y de los argentinos.

Valores que siguen vivos en cada hombre y mujer que viste el uniforme con orgullo y sentido del deber.

A lo largo de nuestra historia, estuvieron presentes siempre donde la Patria los necesitó custodiando nuestras fronteras, asistiendo a la población en emergencias, sosteniendo la presencia argentina en la Antártida y sirviendo con vocación en cada rincón del país.

Como hija de un militar del Ejército que combatió en Tucumán frente al accionar terrorista del ERP y que también defendió nuestra soberanía en Malvinas, sé del sacrificio, la entrega y el amor por la Argentina que hay detrás de cada servicio.

¡Feliz Día del Ejército Argentino! ¡Viva la Patria!

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