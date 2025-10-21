Docentes universitarios anunciaron un paro para esta semana: cuándo es la medida de fuerza
Javier Milei confirmó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de que el Congreso, por abrumadora mayoría la sostuvo y echó por tierra el veto presidencial.
El presidente Javier Milei promulgó este martes la Ley de Financiamiento Universitario y, acto seguido, suspendió por decreto su aplicación. El mandatario libertario apeló al mismo mecanismo que ya utilizó en el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la extendió, también hoy, a la Ley de Emergencia en Pediatría. Tras ver naufragar sus vetos en el Congreso, promulga las leyes pero no las aplica bajo el pretexto de que no especifican cómo se financiarán.
Frente a este nuevo avance de la motosierra libertaria sobre la Educación, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció medidas de fuerza para esta semana. Este martes, habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.
Se espera que docentes, estudiantes y organizaciones sociales se sumen a las medidas de fuerza para reforzar el reclamo contra el Gobierno. La ley recibió la aprobación del Congreso, luego del veto del Poder Ejecutivo, gracias al voto favorable de más de dos tercios de cada una de las Cámaras. Algunas universidades pararán tanto el martes como el miércoles.
Universidades: qué reclaman
El Secretario General de FAGDUT, Ricardo Mozzi, advirtió que "mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza".
Desde la UBA, los gremios de docentes y no docentes anunciaron que también se plegarán a las medidas de fuerza. Además, adelantaron que iniciarán acciones legales de forma coordinada con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario "a los efectos de la plena aplicación real y efectiva de la ley".
A su vez, AGDUBA, sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires, también convocó a una manifestación este martes en la Plaza de Mayo.
La ley de Financiamiento Universitario apunta a la reapertura de paritarias para docentes y no docentes (paralizadas desde octubre del año pasado); actualizar fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de 10 mil millones de pesos, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de 1.959.974 millones de pesos, equivalentes a 0,23% del PBI.
E Congreso de la Nación también rechazó el veto a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas.
La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los 133.433 millones pesos.
