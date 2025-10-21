Docentes universitarios anunciaron un paro para esta semana: cuándo es la medida de fuerza

marcha universitaria5

Desde la UBA, los gremios de docentes y no docentes anunciaron que también se plegarán a las medidas de fuerza. Además, adelantaron que iniciarán acciones legales de forma coordinada con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario "a los efectos de la plena aplicación real y efectiva de la ley".

A su vez, AGDUBA, sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires, también convocó a una manifestación este martes en la Plaza de Mayo.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

La ley de Financiamiento Universitario apunta a la reapertura de paritarias para docentes y no docentes (paralizadas desde octubre del año pasado); actualizar fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de 10 mil millones de pesos, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de 1.959.974 millones de pesos, equivalentes a 0,23% del PBI.

Marcha Docentes Universitarios.jpg

E Congreso de la Nación también rechazó el veto a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas.

La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los 133.433 millones pesos.

pettovello y milei.jpg Sandra Pettovello y Javier Milei