Eduardo Kovalivker financia el acto en el que Javier Milei presenta su nuevo libro

Kovalivker no es un desconocido en el universo de la derecha argentina. Además de su rol como empresario farmacéutico, tiene un vínculo directo con la editorial Hojas del Sur, propiedad de Andrés Mego, organizador de la denominada “La Derecha Fest” en Buenos Aires. Allí, Kovalivker publicó al menos cinco títulos. Esa misma editorial es la que se encargó de editar “La construcción del milagro”, el nuevo libro del presidente Milei. Entre sus autores más habituales figuran referentes ideológicos como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde y Marcelo Duclós, habituales en el circuito de charlas y presentaciones de la ultraderecha local.