Una mujer destrozó con un palo de hockey autos estacionados frente a Radio 10

Sylvestre también subrayó que el ataque de furia de la mujer no tendría relación personal con la emisora ni con sus integrantes: “Vino acá a la mañana sin ningún motivo, porque no era que identificaba ni a la radio ni a nadie en particular, sino que simplemente gritaba cosas incoherentes”.

Finalmente, el periodista reflexionó: “Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”.