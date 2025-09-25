Una mujer destrozó con un palo de hockey autos estacionados frente a Radio 10
Los incidentes se registraron sobre la calle Uriarte, en Palermo, y varios vehículos de productores y conductores de la emisora quedaron dañados.
Un violento episodio ocurripo este jueves en la puerta de Radio 10, en el barrio porteño de Palermo. Una mujer apareció en la calle Uriarte con un palo de hockey y comenzó a destrozar los autos estacionados, varios de ellos pertenecientes a productores y conductores de la emisora.
El periodista Gustavo “el Gato” Sylvestre se refirió al violento episodio al aire en Mañana Sylvestre: “Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey, empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio”.
Luego explicó cuáles fueron los vehículos más afectados: “El que más destrozó es el de Gabriela Radice, le rompió los vidrios, le abolló todo el auto. A mi auto, que estaba adelante del de Gabriela, le rompió los dos espejos retrovisores”.
Por su parte, el periodista Ariel Zak, contó que “una joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes y muy enojada, empezó a romper cosas. Había una policía de la Ciudad que la miraba, no se animó a intervenir y dio aviso a sus compañeros. Cuando llegaron media docena de policías, ahí la frenaron”.
Sylvestre también subrayó que el ataque de furia de la mujer no tendría relación personal con la emisora ni con sus integrantes: “Vino acá a la mañana sin ningún motivo, porque no era que identificaba ni a la radio ni a nadie en particular, sino que simplemente gritaba cosas incoherentes”.
Finalmente, el periodista reflexionó: “Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario