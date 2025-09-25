Aseguran que el triple femicidio de Florencio Varela fue transmitido en vivo por TikTok
Mientras la investigación sigue la pista narco, este el ministro Javier Alonso confirmó la versión de que el crimen fue trasmitido por redes sociales a un grupo de 45 personas.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los femicidios de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela fueron transmitidos en vivo a través de un grupo cerrado en TikTok.
El hecho, que ha conmocionado a la sociedad, fue presenciado por 45 personas que estaban conectadas a la transmisión.
Según los detalles que trascendieron, el autor de los crímenes, un presunto narco peruano que aún no ha sido capturado, habría dicho: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".
Las tres jóvenes, de 20, 20 y 15 años respectivamente, fueron llevadas con engaños a Florencio Varela con la promesa de una fiesta sexual, por la que les pagarían 300 dólares a cada una. Los investigadores creen que el crimen se cometió en el marco de un ajuste de cuentas, ya que Lara, la menor de las víctimas, le habría robado dos o tres kilos de cocaína a un ladero del narco.
En el marco de la investigación la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya detuvo a un total de 12 personas, ocho de ellas durante allanamientos en la Villa Zavaleta, en la noche del miércoles.
Según informó el canal de noticias TN, los investigadores siguen una pista narco. Las fuerzas de seguridad buscaban a un presunto jefe narco y a los autores materiales del hecho.
Qué dicen los primeros datos de la autopsia de las chicas asesinadas en Florencio Varela
Según detalló el periodista Paulo Kablan en C5N, el informe indica que las chicas fueron "asesinadas en distintos momentos" y que los cadáveres presentan "signos que podrían evidenciar tortura". El estudio preliminar indica como "data de muerte de cuatro días", entre "viernes a la medianoche y madrugada del sábado".
En tanto, en el detalle de cada víctima, según explicó el periodista, "una de las mujeres tiene hundimiento craneano, otra corte en el abdomen post mortem y otras cortes y golpes, y quisieron quemarla, y cortaron manos y dedos".
