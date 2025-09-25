Cristina Pérez intentó usar el triple femicidio de Florencio Varela para pegarle a Axel Kicillof y en las redes la destrozaron

Lo que parece no saber sin embargo la pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, es que en realidad el narcotráfico es un delito federal que involucra a las fuerzas federales que están al mando de Patricia Bullrich.

Cristina Pérez y Luis Petri.jpg Luis Petri y Cristina Pérez

Y en tanto delito federal, en todo caso, involucra al presidente Milei y no a un gobernador provincial. Un presidente que, casualmente, también estaba en Nueva York en ese momento. Sin embargo a Pérez no se le ocurrió preguntarse "Adivinen dónde está el presidente Milei. ¿En Florencio Varela? ¿En La Matanza? Está en Nueva York".

El fallido intento de sacar rédito político de la tragedia adquiere además tintes tragicómicos cuando se tiene en cuenta que el gobierno libertario con Milei y Bullrich a la cabeza buscan denodadamente involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico a contramano de la Ley de Seguridad Interior.

Fuerzas Armadas que están bajo la conducción política de Petri, su pareja, y quien, siguiendo la lógica del Gobierno, es quién debería estar impidiendo los crímenes narco como los de Morena, Brenda y Lara.

A esto se suma que la banda de narcotraficantes que están siendo apuntados por el brutal crimen de las tres chicas jóvenes opera en la ciudad de Buenos Aires, distrito gobernado por Jorge Macri. Precisamente el PRO y La Libertad Avanza competirán en un alianza en las próximas elecciones legislativas.