Cristina Pérez intentó usar el triple femicidio de Florencio Varela para pegarle a Axel Kicillof y en las redes la destrozaron
La periodista intentó responsabilizar a Axel Kicillof por el triple crimen narco de Florencio Varela. Sin embargo en ese camino cometió graves errores que en las redes le hicieron notar rápidamente.
Mientras avanza la investigación por el triple crimen narco de Morena Verri; Brenda Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, mientras sus familias atraviesan el duelo, la periodista y vocera para oficial del gobierno de Javier Milei, Cristina Pérez intentó sacar rédito político de la tragedia.
A un mes de las elecciones legislativas y mientras se refería a los asesinatos con evidentes tintes mafiosos de las chicas de entre 15 y 20 años, Pérez aprovechó la ocasión para responsabilizar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la tragedia.
Pérez apuntó contra Kicillof por haber estado en los Estados Unidos al momento del hallazgo de los cuerpos de las tres chicas.
"Adivinen dónde está el gobernador Kicillof. ¿En Florencio Varela? ¿En La Matanza? Está en Nueva York. ¿Fue a ayudar a Milei a tratar de encontrar soluciones para el país? No. Ahí está Kicillof. Viajó mientras buscaban a esta chicas. Ahí está abrazándose con los líderes de la izquierda", aseguró Pérez.
Lo que parece no saber sin embargo la pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, es que en realidad el narcotráfico es un delito federal que involucra a las fuerzas federales que están al mando de Patricia Bullrich.
Y en tanto delito federal, en todo caso, involucra al presidente Milei y no a un gobernador provincial. Un presidente que, casualmente, también estaba en Nueva York en ese momento. Sin embargo a Pérez no se le ocurrió preguntarse "Adivinen dónde está el presidente Milei. ¿En Florencio Varela? ¿En La Matanza? Está en Nueva York".
El fallido intento de sacar rédito político de la tragedia adquiere además tintes tragicómicos cuando se tiene en cuenta que el gobierno libertario con Milei y Bullrich a la cabeza buscan denodadamente involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico a contramano de la Ley de Seguridad Interior.
Fuerzas Armadas que están bajo la conducción política de Petri, su pareja, y quien, siguiendo la lógica del Gobierno, es quién debería estar impidiendo los crímenes narco como los de Morena, Brenda y Lara.
A esto se suma que la banda de narcotraficantes que están siendo apuntados por el brutal crimen de las tres chicas jóvenes opera en la ciudad de Buenos Aires, distrito gobernado por Jorge Macri. Precisamente el PRO y La Libertad Avanza competirán en un alianza en las próximas elecciones legislativas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario