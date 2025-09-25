Triple femicidio de Florencio Varela: cuándo es el último adiós a Brenda y Morena

Los primeros datos de las autopsias indican que las jóvenes fueron asesinadas entre la noche de ese viernes y la madrugada del sábado.

Los estremecedores detalles del informe preliminar dan cuenta de un triple crimen con sello narco e indican que las jóvenes fueron "asesinadas en distintos momentos" y que los cadáveres presentan "signos que podrían evidenciar tortura".

"Una de las mujeres tiene golpes en el cráneo, con hundimiento craneano. Otra corte en el abdomen post mortem. La tercera tiene golpes y cortes, quisieron quemarla y le cortaron manos y dedos", informaron en C5N el miércoles.

A Lara Gutiérrez, de 15 años, le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. También tiene la oreja izquierda cortada y presenta un corte muy profundo en el cuello. Presenta quemaduras que le habrían realizado en vida. Todo indica que se trató de una tortura seguida de muerte.

Brenda del Castillo, de 20 años, presentaba una fractura de cráneo, heridas punzo cortantes en el cuello y lesiones aplastantes en la cara. Además, después de matarla, los asesinos le realizaron un corte transversal en el abdomen.

La otra joven de 20, Morena Verdi, tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

Aseguran que los crímenes fueron transmitidos en Instagram: "Esto le pasa al que me roba droga"

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó el miércoles que los crímenes de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela fueron transmitidos en vivo a través en Instagram. El hecho fue presenciado por 45 personas que estaban conectadas a la transmisión.

Según los detalles que trascendieron, el autor de los crímenes, un presunto narco peruano que aún no ha sido capturado, habría dicho: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga".

El ministro reveló que “toda esa sesión de tortura y asesinato fue transmitida en vivo por redes sociales. La habrían visto 45 personas en una cuenta de Instagram en un grupo cerrado”.

“Aparentemente las chicas habrían tomado contacto con uno de los líderes de esta organización en la zona de Flores, que habitualmente frecuentaban. El viernes a la tarde, un grupo de hombres se acercó a la casa de Florencio Varela, en horas de la tarde cavó un pozo y, cuando las chicas llegaron, fueron asesinadas”, indicó Alonso en diálogo con TN.

“Ellas llegaron engañadas porque creían que iban a participar de un evento. Van por su propia voluntad con alguien que se había ganado su confianza”, agregó la línea con la investigación.

Alonso calificó la maniobra como “un hecho disciplinario para las chicas, pero también para diferentes integrantes de la organización”