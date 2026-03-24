El Gobierno confirmó que avanza en la redacción de un nuevo Código Penal

Endurecimiento de penas y nuevos delitos en el Código Penal

La reforma no solo busca armonizar las escalas penales existentes, sino también tipificar conductas delictivas que hoy carecen de una figura específica o cuyas penas son consideradas insuficientes por el Gobierno, siempre de acuerdo con el mensaje oficial.

El funcionario indicó que buscará "la incorporación de nuevos delitos tales como delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas".

NOTA EN DESARROLLO