El Gobierno confirmó que avanza en la redacción de un nuevo Código Penal
Javier Milei se reunió este martes con el nuevo ministro de Justicia, quien dio un breve precisión del objetivo de la iniciativa.
Sin ningún tipo de actividad oficial por el Día de la Memoria, el presidente Javier Milei recibió este martes al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para dar inicio formal a la redacción de un nuevo Código Penal, según confirmaron ambos protagonistas del encuentro.
El objetivo es actualizar una normativa que data de 1921 y adaptarla a los "desafíos actuales" de seguridad y criminalidad, según indicó el funcionario en sus redes sociales.
Tras el encuentro, Mahiques confirmó que la decisión del Ejecutivo es avanzar en una reforma integral. Sin embargo, aclaró que mientras se redacta el nuevo cuerpo legal, habrá una etapa de transición donde se trabajará directamente con el Congreso de la Nación para implementar cambios urgentes en la legislación vigente.
El propio Presidente calificó la iniciativa como "muy importante" a través de sus redes sociales, respaldando la línea de "mano dura" y eficiencia judicial que pregona su gestión.
Endurecimiento de penas y nuevos delitos en el Código Penal
La reforma no solo busca armonizar las escalas penales existentes, sino también tipificar conductas delictivas que hoy carecen de una figura específica o cuyas penas son consideradas insuficientes por el Gobierno, siempre de acuerdo con el mensaje oficial.
El funcionario indicó que buscará "la incorporación de nuevos delitos tales como delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas".
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