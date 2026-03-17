El Gobierno anunció que buscará modificar el Código Penal y leyes vinculadas a la propiedad privada
El Gobierno impulsará una modificación del Código Penal y leyes vinculadas a la propiedad privada, el medio ambiente y el financiamiento universitario.
El Gobierno nacional redobla su apuesta legislativa. A través de un conciso mensaje en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el jefe de Gabinete Manuel Adorni comunicó la decisión del Poder Ejecutivo de conformar un nuevo paquete de leyes que será enviado a la brevedad al Congreso Nacional para su tratamiento.
Con su ya clásico "Fin" para cerrar el comunicado, el funcionario detalló los ejes centrales de esta nueva ofensiva parlamentaria, que busca abarcar desde la seguridad hasta el sostenimiento de las cuentas públicas.
IMPORTANTE: Siguiendo a los Estados Unidos, Argentina dejó de formar parte de la Organización Mundial de la Salud
Seguridad y resguardo de la propiedad privada
El primer tramo del anuncio de Adorni se centró en reformas estructurales vinculadas a la Justicia y el acceso a la tierra. Los proyectos que llegarán al recinto incluirán:
-
Modificación del Código Penal: El objetivo principal de la Casa Rosada será poner el foco en el endurecimiento de las penas para combatir el delito.
Leyes sobre propiedad privada: El Ejecutivo buscará reformar normativas sumamente sensibles como la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de fuegos.
Integración socio urbana: También se enviará un proyecto para tratar la regularización dominial en los distintos barrios populares.
Reformas atadas al equilibrio fiscal
Por otro lado, el paquete legislativo también pondrá en revisión leyes que tienen un fuerte impacto en los números del Estado y el manejo de los recursos naturales. Según indicó el vocero, el Gobierno avanzará con modificaciones en las siguientes áreas con el objetivo explícito de "compatibilizarlas con el equilibrio fiscal":
-
Ley de glaciares.
-
Modificación de la ley de discapacidad.
-
Ley de financiamiento universitario.
Esta batería de medidas promete abrir un nuevo y acalorado debate en ambas cámaras, especialmente en los puntos vinculados a la educación pública, la protección ambiental y las políticas de discapacidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario