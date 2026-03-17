El Gobierno anunció que buscará modificar el Código Penal y leyes vinculadas a la propiedad privada

Modificación del Código Penal: El objetivo principal de la Casa Rosada será poner el foco en el endurecimiento de las penas para combatir el delito.

Leyes sobre propiedad privada: El Ejecutivo buscará reformar normativas sumamente sensibles como la ley de expropiaciones , la ley de tierras y la ley de fuegos .

Integración socio urbana: También se enviará un proyecto para tratar la regularización dominial en los distintos barrios populares.

Reformas atadas al equilibrio fiscal

Por otro lado, el paquete legislativo también pondrá en revisión leyes que tienen un fuerte impacto en los números del Estado y el manejo de los recursos naturales. Según indicó el vocero, el Gobierno avanzará con modificaciones en las siguientes áreas con el objetivo explícito de "compatibilizarlas con el equilibrio fiscal":