El Gobierno intenta bajar la tensión con Chile y ratifica los acuerdos vigentes por el Estrecho de Magallanes

Según planteó el Gobierno, se trata de espacios de creciente relevancia por sus recursos naturales estratégicos, las rutas marítimas y su papel dentro de las cadenas globales de suministro.

La aclaración oficial busca, de esta manera, separar la discusión generada por las declaraciones del jefe militar de la posición formal que sostiene el Estado argentino respecto de los límites establecidos con Chile.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la reivindicación de la relación de cooperación entre ambos países en el Atlántico Sur y la Antártida.

La Cancillería recordó que Argentina y Chile se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas y sostienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada.

Además, destacó que ambos países presentaron de manera conjunta una propuesta para la creación de un Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

El Gobierno argentino también reafirmó su compromiso con la relación bilateral con Chile y sostuvo que todas las cuestiones de interés común deben ser tratadas a través de los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.

El comunicado completo

Buenos Aires, 25 de agosto de 2026 - La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina.

La relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado que la República Argentina sostiene públicamente y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro.

En este ámbito, reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentaron de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos.