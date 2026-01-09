El Gobierno subasta el edificio de Cancillería donde funcionó el Instituto del Servicio Exterior de la Nación

El edificio está desafectado desde agosto de 2025, es decir, que Cancillería no tiene nada que ver hoy en día con su destino y uso.

El plan para subastarlo pasó por varias dependencias oficiales: desde la Comisión Nacional de Monumentos pidieron que se respete su estatus como tal, y también intervinieron la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial y la Escribanía General del Gobierno de la Nación.

De venderse el edificio, los fondos obtenidos no serían reinvertidos en las dependencias de Cancillería, por mucho que anden mal los aires acondicionados del edificio de Esmeralda y Arenales que se construyó en los noventas y donde funcionó el ISEN hasta que Javier Milei ordenó su desfinanciamiento y la suspensión de nuevas inscripciones.

Tampoco serían usados para hacer obras de mantenimiento en el histórico Palacio San Martín, ni para refaccionar las residencias diplomáticas alrededor del mundo. En vez, la ganancia que quede tras afrontar los gastos de la venta será absorbida por la AABE conforme lo estipula la ley vigente.

Otro de los bienes raíces que serán "tocados" en breve es el lote sobre la calle Basavilbaso, también en Retiro, que hoy en día funciona como estacionamiento y depósito pero que en breve sería "limpiado" para tasarlo.