El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Venezuela

Sin embargo, el escenario se agravó en las horas posteriores. Durante la madrugada del sábado, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a gran escala contra instalaciones militares en Venezuela, con bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas del país.

Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela, junto con su esposa, Cilia Flores.

Según informó, la operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses y será detallada en una conferencia de prensa.

Tras los ataques, se registraron fuertes explosiones, sobrevuelos militares, cortes de luz y movimientos masivos de civiles, mientras distintas fuentes reportaron un despliegue de fuerzas de seguridad en la capital venezolana y zonas aledañas.

Javier Milei celebró el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro

El presidente Javier Milei celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el líder de la Casa Blanca, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase: "Venezuela será libre".

Milei y Maduro mantuvieron una fuerte rivalidad desde la asunción del libertario en diciembre de 2023 y mantuvieron numerosos cruces tanto retóricos como diplomáticos en torno a cuestiones como la detención de un gendarme argentino en Venezuela en diciembre de 2024, la expulsión de diplomáticos argentinos de Caracas tras las denuncias de fraude electoral, y la solicitud del régimen venezolano de una orden de captura contra Milei, entre otras