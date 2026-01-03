El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Venezuela
La Cancillería advirtió que en el país caribeño persisten las "detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros".
El Gobierno reforzó la alerta por la situación en Venezuela y recomendó a los argentinos no viajar al país caribeño, en medio del deterioro de la situación política y de seguridad.
“La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025”, señaló Cancillería, y pidió a los argentinos evitar viajar al país caribeño ante el riesgo creciente.
El comunicado fue emitido antes de la ofensiva militar de Estados Unidos, que horas más tarde derivó en la captura de Nicolás Maduro.
En el mensaje oficial, fechado el 2 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre la “grave situación” en Venezuela y denunció la existencia de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, además de la negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole.
Asimismo, el Gobierno libertario advirtió “la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos”.
Sin embargo, el escenario se agravó en las horas posteriores. Durante la madrugada del sábado, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a gran escala contra instalaciones militares en Venezuela, con bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas del país.
Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela, junto con su esposa, Cilia Flores.
Según informó, la operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses y será detallada en una conferencia de prensa.
Tras los ataques, se registraron fuertes explosiones, sobrevuelos militares, cortes de luz y movimientos masivos de civiles, mientras distintas fuentes reportaron un despliegue de fuerzas de seguridad en la capital venezolana y zonas aledañas.
Javier Milei celebró el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro
El presidente Javier Milei celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el líder de la Casa Blanca, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".
A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase: "Venezuela será libre".
Milei y Maduro mantuvieron una fuerte rivalidad desde la asunción del libertario en diciembre de 2023 y mantuvieron numerosos cruces tanto retóricos como diplomáticos en torno a cuestiones como la detención de un gendarme argentino en Venezuela en diciembre de 2024, la expulsión de diplomáticos argentinos de Caracas tras las denuncias de fraude electoral, y la solicitud del régimen venezolano de una orden de captura contra Milei, entre otras
