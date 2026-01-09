Patricia Bullrich viaja a Mar del Plata este sábado para promover la reforma laboral

De esta forma, Bullrich pone en marcha el proceso de discusión de la reforma laboral que a partir de la semana próxima se activará también con representantes de la CGT en el Senado para incorporar algunos cambios en medio de la resistencia del sindicalismo.

Para los primeros días de febrero, en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, se prevé que la iniciativa empiece a tratarse en la Cámara alta.