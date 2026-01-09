Patricia Bullrich viaja a Mar del Plata este sábado para promover la reforma laboral
La senadora libertaria es una de las figuras más vocales del oficialismo, y buscará conseguir los votos para aprobar esa iniciativa en la Cámara alta.
En su nuevo rol como jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich visitará este sábado la ciudad de Mar del Plata para una recorrida por la calle y para debatir con ellos el proyecto de la reforma laboral que Javier Milei espera tener aprobada en febrero de 2026, en la segunda tanda de sesiones extraordinarias del Congreso.
La agenda de verano de la senadora oficialista incluye política al sol en Mar del Plata en plena temporada de vacaciones, donde se espera que se reúna con representantes de diversos sectores sociales y económicos para "vender" las ideas de la reforma laboral.
Al ser una de las voces más resonantes dentro de la bancada libertaria, Patricia Bullrich se convirtió además en la cara proselitista del oficialismo, y el sábado encabezará el “Conversatorio sobre la Modernización Laboral” acompañada por el senador provincial en uso de licencia Diego Valenzuela.
La cita es a las 17 en el Torreón del Monje (Paseo Jesús de Galindez) y contará con la presencia del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Aunque no sea año de elecciones la gestión de Javier Milei y compañía tiene en claro que el apoyo político y popular de diversos sectores de la sociedad será clave para que la reforma laboral sea aplicada, más allá de lo que pase en las sesiones extraordinarias que están convocadas para febrero de este año.
De esta forma, Bullrich pone en marcha el proceso de discusión de la reforma laboral que a partir de la semana próxima se activará también con representantes de la CGT en el Senado para incorporar algunos cambios en medio de la resistencia del sindicalismo.
Para los primeros días de febrero, en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, se prevé que la iniciativa empiece a tratarse en la Cámara alta.
