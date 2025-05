El Padre Paco habló tras la brutal represión que sufrió en el Congreso: "Me duele el alma"

padre paco

El padre Paco contó en diálogo con C5N el violento episodio que le tocó vivir y cargó contra Bullrich. "Para ella no son jubilados que cobran 296 mil y un bono de 70 mil pesos congelado hace más de un año si no 'zurditos' y 'kirchneristas', lo dijo ella misma", denunció Olveira.

"La respuesta (al reclamo) es la represión, todos los miércoles invariablemente, con una forma muy violenta empiezan a empujar a jubilados y jubiladas que siempre acompañamos", aseguró.

Sobre los golpes recibidos aseguró "es anecdótico, lo que me duele es el alma", aseguró el padre Paco.

Y aseguró que el gobierno libertario solo tiene en mente "ajuste, represión y doma, así dicen, somo animales que tienen que domar".

"Es mentira que estamos que está floreciendo la economía, estamos mucho peor", afirmó y denunció el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que servía para urbanizar las villas, "una política aplaudida por la ONU pero ajuste hay en todos lados".

Y advirtió: "en este gobierno hay libertad para todo menos para los laburantes. No va a haber solución con este gobierno. No puedo entender que una persona vote a este gobierno, no lo puedo entender. Hoy alcanza muchísimo menos por lo que cuestan los alimentos, los remedios, no hay ninguna presencia del estado".

Olveira integra el grupo Opción por los pobres y acompaña todos los miércoles a los jubilados.

