Los jubilados vuelven a marchar en Congreso: otra jornada de represión policial

En este contexto, Eduardo, de 79 años, discutió con la oficiales de la Policía Federal porque no lo dejaban circular por la vereda, en la esquina de Bartolomé Mitre: "¿Cómo me van a cortar la circulación por la vereda? ¿No me dejaban volver a mi casa? Esto es una dictadura. Vengo a protestar todos los miércoles porque esto es una locura, cobro 347 mil pesos con el bono incluido".

"Que me venga a decir la Bullrich o Milei o Caputo algo, son todos traidores a la patria", remarcó, mostrando un cartel con una frase del General San Martín.

En tanto, dentro del recinto, los Senadores están tratando, entre otro temas, el proyectos de ley Ficha Limpia.

Represión en Congreso: la Policía hirió al Padre Paco en la marcha de jubilados

Una nueva marcha de jubilados tiene lugar este miércoles, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Como hace un tiempo se ha vuelto habitual, los adultos mayores se manifiestan cada miércoles en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Lo cierto es que, cada vez que los jubilados deciden salir a la calle, las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich se preparan para reprimir, aun cuando la protesta se realice sobre la vereda y de manera pacífica.

En esta oportunidad, la Policía hirió con uno de sus escudos al Padre Paco Olveira, lo que le provocó el sangrado y la necesidad de una rápida asistencia médica. Además, los efectivos evitaron llevarse detenido al sacerdote, pero detuvieron al manifestante que estaba con él.

De esta manera, el cura decidió quedarse y acompañar al detenido para que pueda ser liberado, dado que fue aprehendido injustamente.

