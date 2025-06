El peronismo se reactiva: el Partido Justicialista se reúne para avanzar en el armado de listas

Dentro de los nombres de peso, pudo verse el ingreso a la sede de Máximo Kirchner, Guillermo Moreno, Martín Sabbatella, Mario Secco y Oscar de Isasi. Justamente, el intendente de Ensenada y del sindicalista estatal referente de ATE en la provincia serán los encargados de representar a Kicillof.

massa moreno grabois

A la reunión estuvieron invitados los diferentes frentes que hoy por hoy componen Unión por la Patria: Frente Renovador (Sergio Massa), Principios y Valores (Guillermo Moreno), Patria Grande (Juan Grabois), Kolina (Alicia Kirchner), Nuevo Encuentro (Martín Sabatella) y Frente Grande.

La lista - según leyeron en C5N - no está integrada por Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, porque no es considerado un partido político sino una fuerza. Kicillof no fue invitado de manera formal pero desde el partido dijeron "el PJ está abierto, si creen que tienen que estar, que manden a los que tienen que estar", informó Paula Marussich.

A su vez, el PJ puso énfasis en que se trataba de un encuentro por Cristina Kirchner y no en una reunión electoral. Sin embargo, a tres semanas del cierre de listas, se espera que también avancen con la estrategia a utilizar en los próximos frentes electorales.

Esta reactivación del Partido Justicialista genera mucha expectativa en ambos sentidos. Por un lado, deberán definir la puesta en marcha de la maquinaria electoral, tanto en términos formales como jurídicos. Esto incluye decidir quiénes van a integrar el frente, quiénes serán los representantes de cada uno de los partidos políticos que lo integren y una junta electoral partidaria, que es lo que después se deberá presentar ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

La reunión fue propuesta en principio por Massa, exministro de Economía y actual líder del Frente Renovador, y finalmente se convocó antes de ayer, bajo un marco conceptual más amplio, que son las acciones que se llevarán a cabo desde el PJ para tener visibilidad ante el reclamo por la condena a Fernández de Kirchner.