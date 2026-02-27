MinutoUno

El Senado debate la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil en vivo: minuto a minuto

Reforma Laboral en el Senado

La Cámara Alta se apresta a convertir en Ley ambos proyectos tras su paso por Diputados.

El Gobierno busca este viernes aprobar la Reforma laboral y la Ley Penal Juvenil en el Senado antes de la apertura formal de las sesiones en el Congreso el 1 de marzo para poder exhibirla allí como su gran victoria política.

La sesión está convocada para hoy a las 11, en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por decreto.

Las notas de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y de los aliados, dirigidas a la titular Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar ambos proyectos.

El minuto a minuto del debate de la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil

Corte en la 9 de Julio a la altura del Obelisco en protesta contra la Reforma Laboral

Organizaciones sociales y militantes de izquierda bloquean la avenida porteña.

corte 9 de julio obelisco

Así cortaron la Panamericana los trabajadores de Fate en protesta contra la Reforma Laboral

Los empleados de la histórica fábrica de neumáticos argentina se manifiestan sobre la autovía.

fate panamericana

Mientras que en Argentina se debate la Reforma Laboral, en Alemania está a prueba trabajar 4 días a la semana

El modelo previsto en el ensayo mantenía el 100% del salario a cambio de trabajar el 80% del tiempo.

La CGT tomó una disruptiva decisión para después de que se apruebe la Reforma Laboral

La CGT no realizará un nuevo paro general. Su gran apuesta es declarar la inconstitucionalidad de la Reforma Laboral tras su avance en el Senado.

El fondo de cese laboral pone en riesgo el corazón del sistema previsional

Fabián Montaño (APOPS) advierte que el fondo de cese laboral desvía recursos de la ANSES hacia el sector financiero, debilitando el sistema previsional público.

