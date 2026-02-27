El Senado debate la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil en vivo: minuto a minuto

Corte en la 9 de Julio a la altura del Obelisco en protesta contra la Reforma Laboral
Organizaciones sociales y militantes de izquierda bloquean la avenida porteña.
EN VIVOCongreso
La Cámara Alta se apresta a convertir en Ley ambos proyectos tras su paso por Diputados.
07:46
07:30
07:09
07:08
07:08
El Gobierno busca este viernes aprobar la Reforma laboral y la Ley Penal Juvenil en el Senado antes de la apertura formal de las sesiones en el Congreso el 1 de marzo para poder exhibirla allí como su gran victoria política.
La sesión está convocada para hoy a las 11, en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por decreto.
Las notas de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y de los aliados, dirigidas a la titular Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar ambos proyectos.
Te puede interesar
Dejá tu comentario