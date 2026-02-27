Corte en la 9 de Julio a la altura del Obelisco en protesta contra la Reforma Laboral

Algunos manifestantes fueron rociados con gas pimienta y hubo disparos de balas de goma que provocaron corridas en las inmediaciones del Obelisco ante un caótico operativo policial organizado por la Policía de la Ciudad. Las fuerzas de seguridad buscaron impedir que los trabajadores arriben masivamente al Congreso, donde desde las 11 de la mañana está previsto el debate por la reforma laboral.

Las policía permitió alrededor de las 8 de la mañana que los manifestantes de las organizaciones sociales y sindicales puedan ingresar encapsulados mediante un cordón de agentes de la fuerza porteña en dirección al Congreso.

Los trabajadores de Fate cortaron la Autopista Panamericana



Los trabajadores de Fate cortaban este viernes la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de San Fernando. El corte es a la altura de la avenida Uruguay mano hacia la Ciudad de Buenos Aires y esta situación se da en el marco de la jornada en la que se tratará la reforma laboral en el Senado.

Un operativo de Gendarmería permitió en un primer momento liberar un carril para el tránsito. Más tarde, los manifestantes resolvieron despejar por completo la autovía, que provocó demoras, desvíos y un importante caos de tránsito en plena hora pico.