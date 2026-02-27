Corte en la 9 de Julio a la altura del Obelisco en protesta contra la Reforma Laboral
Organizaciones sociales y militantes de izquierda bloquean la avenida porteña.
Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes las Avenidas 9 de Julio y Corrientes a la altura del Obelisco y la situación generó tensión y caos en la zona.
La protesta se da en el marco de la jornada en la cual se tratará en el Senado la Reforma Laboral y la misma desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por allí.
Desde la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo para intentar trasladar a los manifestantes hacia la Plaza de la República y liberar tanto la 9 de Julio como el Metrobus. Sin embargo, debido a la cantidad de personas, solo lograron desplazarlos en algunos momentos, sin conseguir que abandonaran la calzada.
Se espera una masiva manifestación a partir de las 10 de la mañana para protestar el tratamiento en el Senado de la reforma laboral.
A la par, la medida de protesta en San Fernando se desplegaba sobre la mano en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos manifestantes fueron rociados con gas pimienta y hubo disparos de balas de goma que provocaron corridas en las inmediaciones del Obelisco ante un caótico operativo policial organizado por la Policía de la Ciudad. Las fuerzas de seguridad buscaron impedir que los trabajadores arriben masivamente al Congreso, donde desde las 11 de la mañana está previsto el debate por la reforma laboral.
Las policía permitió alrededor de las 8 de la mañana que los manifestantes de las organizaciones sociales y sindicales puedan ingresar encapsulados mediante un cordón de agentes de la fuerza porteña en dirección al Congreso.
Los trabajadores de Fate cortaron la Autopista Panamericana
Los trabajadores de Fate cortaban este viernes la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de San Fernando. El corte es a la altura de la avenida Uruguay mano hacia la Ciudad de Buenos Aires y esta situación se da en el marco de la jornada en la que se tratará la reforma laboral en el Senado.
Un operativo de Gendarmería permitió en un primer momento liberar un carril para el tránsito. Más tarde, los manifestantes resolvieron despejar por completo la autovía, que provocó demoras, desvíos y un importante caos de tránsito en plena hora pico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario