El fondo de cese laboral pone en riesgo el corazón del sistema previsional

Este proyecto avanza en esa dirección.

Crea cuentas individuales administradas por entidades financieras privadas y desvía recursos que hoy sostienen el sistema solidario. El Estado deja de ser el garante directo de esos fondos y pasa a cumplir un rol limitado de derivación operativa. Es decir, recursos de la seguridad social dejan de fortalecer el sistema público y pasan a integrarse al circuito financiero.

Es un cambio de paradigma.

Donde antes había un sistema basado en la solidaridad intergeneracional, comienza a instalarse una lógica de fragmentación. Donde antes los aportes sostenían jubilaciones, ahora pasan a alimentar fondos administrados con criterios financieros. Donde antes el sistema previsional era una garantía colectiva, comienza a convertirse en un esquema condicionado por la lógica del mercado.

Esto no es una consecuencia secundaria. Es la base del modelo.

Los sistemas previsionales no se destruyen de un día para el otro. Se debilitan cuando se les quitan recursos. Se debilitan cuando se fragmenta su financiamiento. Se debilitan cuando se reemplaza la lógica solidaria por la lógica financiera.

Eso es lo que está en discusión hoy en la Argentina

La ANSES no es una caja. Es el sistema que garantiza que millones de argentinos tengan una jubilación. Es el resultado de décadas de construcción colectiva y de una decisión histórica de organizar la seguridad social como un derecho y no como un negocio.

Debilitar su financiamiento es debilitar esa garantía.

El poder político está, una vez más en nuestra historia, frente a una decisión que puede marcar un punto de quiebre. Porque cuando se debilita el financiamiento del sistema previsional público, no se está tomando una medida aislada: se está sentando la condición material para su futura privatización.

La Argentina ya conoce ese camino. Sabe cuáles fueron sus consecuencias. Sabe quiénes se beneficiaron y quiénes pagaron el costo.

Pero también sabe algo más: que cada vez que se intentó avanzar contra el sistema previsional público, el pueblo trabajador tomó nota.

Y esta vez no será diferente.

Los trabajadores y trabajadoras de la ANSES, junto al movimiento obrero, vamos a defender el sistema previsional público con toda la fuerza que nos da la historia, la legitimidad y la responsabilidad que tenemos.

Porque no se trata de una ley.

Se trata del futuro.

Y los pueblos siempre recuerdan quiénes los defendieron y quiénes los abandonaron.