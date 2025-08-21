MinutoUno

El Senado debate EN VIVO: emergencia en el Hospital Garrahan y financiamiento universitario

Victoria Villarruel

Victoria Villarruel, en el Senado.
Política
Senado
Javier Milei

Luego de una maratónica sesión en Diputados, la Cámara alta discute ahora los decretos de Javier Milei. Seguilo acá.

EN VIVO

Tras la extensa sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde se rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad y se ratificó el que Javier Milei aplicó al aumento para los jubilados, este jueves el Senado se reunió con el fin de debatir la emergencia en salud pediátrica y la ley de Financiamiento Universitario, además de los decretos del Ejecutivo que avanzan sobre organismos estatales como el INTA y Vialidad Nacional.

Con Victoria Villarruel encabezando la sesión, los legisladores discuten ahora los temas señalados y se espera que las primeras definiciones lleguen durante esta tarde. Cabe señalar que el debate podría no ser sencillo: como todavía no se cumplieron los siete días desde que fueron dictaminadas, para su aprobación definitiva se necesitará el apoyo de dos tercios de los legisladores.

Debate en el Senado EN VIVO: minuto a minuto

Tensión frente al Congreso: Gendarmería avanza sobre manifestantes

Mientras en la Cámara de Senadores se lleva a cabo una sesión que apunta al debate de la Ley de Financiamiento Universitario, la emergencia en el Hospital Garrahan y otras cuestiones, las afueras del Congreso tienen, nuevamente, a las fuerzas de seguridad como protagonistas.

En esta oportunidad, Gendarmería avanzó sobre los manifestantes, en el afán de liberar la Avenida Yrigoyen, dado que un gran número de trabajadores pertenecientes a diferentes gremios se acercaron a protestar, tal como este miércoles lo hicieron los jubilados y aquellos afectados por el veto a la Emergencia en Discapacidad.

prefectura congreso
La lista de oradores para debatir los decretos del Ejecutivo

lista de oradores senado
Pasadas las 11:30, el Senado obtuvo el quórum y comenzó el debate

Embed - Sesión en el Senado: 21-08-25

Temas

