El Senado debate EN VIVO: emergencia en el Hospital Garrahan y financiamiento universitario

Tensión frente al Congreso: Gendarmería avanza sobre manifestantes

Mientras en la Cámara de Senadores se lleva a cabo una sesión que apunta al debate de la Ley de Financiamiento Universitario, la emergencia en el Hospital Garrahan y otras cuestiones, las afueras del Congreso tienen, nuevamente, a las fuerzas de seguridad como protagonistas.

En esta oportunidad, Gendarmería avanzó sobre los manifestantes, en el afán de liberar la Avenida Yrigoyen, dado que un gran número de trabajadores pertenecientes a diferentes gremios se acercaron a protestar, tal como este miércoles lo hicieron los jubilados y aquellos afectados por el veto a la Emergencia en Discapacidad.