Diputados ratificó el veto de Javier Milei al aumento para jubilados

Luego de rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad, la oposición no logró los 2/3 para rechazar el del aumento y el bono para los jubilados.

La Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles una maratónica desde las 12 del mediodía, en la que se abordaron varios de los puntos que más incomodidad generan en la Casa Rosada, con el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y la ratificación al del aumento para jubilados.

Entre los temas centrales se encontraban justamente los vetos del Presidente a la reforma jubilatoria y a la declaración de emergencia en discapacidad, obteniendo esta última norma el revés para el Gobierno: la Cámara baja rechazó el veto con 172 votos afirmativos.

Un rato más tarde, sin embargo, la Cámara de Diputados ratificó el aumento a las jubilaciones, contra el que tanto ha luchado la gestión libertaria: con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, la oposición no logró los 2/3 para rechazar el veto a la suba y bono para los jubilados que cobran el haber mínimo.

