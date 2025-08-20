Diputados ratificó el veto de Javier Milei al aumento para jubilados

La Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles una maratónica desde las 12 del mediodía, en la que se abordaron varios de los puntos que más incomodidad generan en la Casa Rosada, con el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y la ratificación al del aumento para jubilados.