Elecciones: la Legislatura bonaerense aprobó los cambios en el calendario electoral

Según indicaron, el objetivo de la iniciativa es facilitar la organización del proceso electoral, tras la eliminación de las PASO.

En este contexto, la presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, Teresa García, destacó: “Presentamos, de forma conjunta con todos los bloques que integran el Honorable Senado de la Provincia, un proyecto que amplía los plazos de oficialización de listas y presentación de modelo de boletas de acuerdo a lo que solicitó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires a través de su presidenta, la Dra. Hilda Kogan".

"Mediante este proyecto, el órgano competente en materia electoral contará con las herramientas necesarias para llevar adelante la próxima elección del 7 de septiembre”, resaltó.

Así quedó el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires

9 de julio: presentación de alianzas.

presentación de alianzas. 19 de julio: presentación de listas.

presentación de listas. 8 de agosto: oficialización de boletas.

oficialización de boletas. 7 de septiembre: elecciones generales.

Guillermo Francos pronosticó una posible derrota de Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete cruzó este lunes a Cristina Kirchner ante la posibilidad de que la líder del Partido Justicialista se presente como candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Ante esto, anticipó que "le va a ir mal" y planteó la opción de que la ex viepresidente no pueda postularse porque la Corte Suprema podría rechazar su recurso de queja por la condena en la causa Vialidad.

“Como en estas provinciales que se llevaron a cabo este domingo, le va a ir mal y va a ser descalificada por el pueblo cuando vaya a votar”, sostuvo hoy Francos sobre Cristina Fernández de Kirchner.

Las declaraciones de Francos llegan días después de que el Senado rechazara el proyecto de Ficha Limpia. Ante esto, el funcionario insistió en que la ley, que pretendía impedir que personas con condenas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan presentarse a cargos electivos, no sea asociada directamente con la figura de Fernández de Kirchner.

“Sería bueno que exista la ley, porque es un reclamo de la sociedad, pero no que sea tomada como algo contra Cristina Kirchner específicamente, porque eso sería una proscripción”, aclaró Francos en diálogo con Radio Con Vos.

“La realidad es que a la mayoría de los argentinos nos molesta que, con todos los problemas judiciales que tiene Cristina pueda presentarse a una elección, y por otro lado que, si no se presenta, pueda plantearse como proscrita”, indicó.

En este sentido, el jefe de Gabinete se refirió a la Causa Vialidad, por la cual la ex vicepresidente fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la sentencia todavía no está firme y queda una instancia pendiente: "No se si la Corte se expedirá sobre la famosa queja, es un tema de interés nacional y puede ser resulta rápidamente. Por ahí no hacen lugar, queda confirmada la sentencia y se acabó la historia", deslizó Francos.

De cara a las elecciones legislativas bonaerenses, la Corte debe decidir si resuelve la causa Vialidad o la demora. Como próximos pasos, la Corte debe escuchar la opinión del Procurador General Eduardo Casal y resolver sobre la recusación planteada por Cristina contra el juez Ricardo Lorenzetti.

Si el tribunal rechaza el recurso de Cristina y los otros condenados en la causa Vialidad, la exvidepresidenta debería ser detenida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Si se da la segunda opción, Fernández de Kirchner podrá ser candidata.