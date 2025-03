En defensa de la universidad pública, docentes dieron clases en Plaza de Mayo a Javier Milei

clase magistral al gobierno

La convocatoria se viralizó en redes sociales mediante un video en el que estudiantes anunciaban la actividad y extendían la invitación a Milei y a su hermana Karina. En el evento, se dictaron diversas clases que abordaron temas vinculados a la educación pública y su impacto en la sociedad. Algunas de las materias incluyeron "Reforma del 94: la parte de la Constitución que Milei olvidó leer"; "Cálculo uno: cuánto cuesta la ignorancia" y "Falacia ad Milei: lógica y argumentación", entre otros.

El artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la educación superior, fue uno de los ejes de la jornada. Los docentes recordaron que la educación universitaria no es un gasto, sino una inversión en el futuro del país, y destacaron el prestigio internacional de la universidad pública argentina, responsable de la formación de cinco premios Nobel. "Es un derecho, no es un regalo", advirtióun profesor durante la clase pública.

El miércoles por la tarde el Consejo Superior de la UBA votó por unanimidad decretar una vez más la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y no docentes ante la pérdida del 50% en su poder adquisitivo en el último año.

En un comunicado la UBA advirtió que la crisis presupuestaria del sistema es muy grave por la falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la falta de fondos para la extensión universitaria e infraestructura –la ejecución durante 2024 fue del 0%– y para Ciencia y Técnica.

Advirtieron además que en términos nominales sufren un reducción del 75% en comparación con 2023 y señalaron que con el inicio de este nuevo ciclo lectivo la situación no hizo más que agravarse.

La UBA instó además a "los Ministerios de Capital Humano y de Economía a que se lleven adelante las reuniones paritarias correspondientes con el fin de actualizar el salario de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes en relación con la inflación observada".

"Hoy, lamentablemente, nos vemos obligados a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial de los docentes y nodocentes. Esto no es una cuestión de política partidaria, esto hace al desarrollo de la Argentina. Nos expresaremos y saldremos a la calle todas las veces que sea necesario para defender a la universidad. Y no estamos dispuestos a negociar el prestigio, la excelencia académica y el orgullo de ser de la UBA”, advirtió Lucille Levy, consejera superior de la Universidad y ex presidenta de la FUBA.

Y abundó que "el retraso salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes tiene un gran impacto en las funciones básicas de enseñanza, investigación, asistencial y de extensión universitaria".

“Durante el año pasado, el poder adquisitivo de los salarios perdió casi un 50% de su valor real", explicó a su vez Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad y señaló que "en lo que va de 2025, esa situación lejos de mejorar, está empeorando. La recomposición salarial que otorga el gobierno es menor a la inflación medida por el INDEC".

Clases públicas para Javier Milei

Cronograma de las clases dedicada a funcionarios nacionales en Plaza de Mayo:

“Reforma del ‘94: la parte de la Constitución que Milei se olvidó de leer”. Esta conferencia será dictada por Christian Cao , abogado y profesor titular de la UBA.

Esta conferencia será dictada por , abogado y profesor titular de la UBA. “Cálculo I: ¿Cuánto cuesta la ignorancia?”. Dictada por Luis Cowes , profesor de Contabilidad Gubernamental y Control de Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA.

Dictada por , profesor de Contabilidad Gubernamental y Control de Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA. “Falacia Ad Milei: Lógica y argumentación”. A cargo de Luis Tonelli , profesor titular de la UBA y director general del Centro RA en la FCE de la UBA.

A cargo de , profesor titular de la UBA y director general del Centro RA en la FCE de la UBA. “Ortografía y gramática troll ”. Alejandra Nasser , secretaria académica del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA.

, secretaria académica del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA. “Libertad y educación pública son sinónimos, Milei”. Esta clase la dará Fernando Couto , profesor de Crecimiento Económico en la FCE-UBA.

Esta clase la dará , profesor de Crecimiento Económico en la FCE-UBA. “Introducción a la realidad”. Dictada por Emiliano Cagnacci , profesor titular de Sociedad y Estado en el Ciclo Básico Común (CBC).

Dictada por , profesor titular de Sociedad y Estado en el Ciclo Básico Común (CBC). “Historia básica de la ciencia y la investigación en la universidad pública: una guía rápida para presidentes y allegados en etapa de aprendizaje”. Finalmente, Guillermo Duran, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.