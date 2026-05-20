A qué hora es la Marcha Federal por la Salud Pública convocada para hoy
Javier Milei recortó $63 mil millones al presupuesto de Salud. Advierten que la situación es crítica y afecta el acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos.
Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores del sector convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para este miércoles en rechazo al feroz ajuste que impulsan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en una de las áreas más sensibles del Estado.
Se espera que miles marchen hoy desde las 13 desde el Ministerio de Salud de la Nación hasta Plaza de Mayo bajo el lema "La salud no puede esperar" con el objetivo de visibilizar las consecuencias de la motosierra libertaria en la atención en hospitales, centros de salud y pacientes de todo el país.
Las organizaciones convocantes denuncian que el desfinanciamiento del sistema sanitario ya afecta el acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos, y advierten que la situación es especialmente crítica para los sectores más vulnerables. Este año ya dispuso un sablazo de más de 63 mil millones de pesos al presupuesto de Salud.
Entre los principales indicadores difundidos por los convocantes, señalan que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos.
En esa línea advirtieron que la mitad de las personas que hoy se atienden en el sistema público cuenta con obra social o prepaga, un dato que refleja el deterioro de la cobertura del sector privado y el aumento de la presión sobre hospitales y centros de salud estatales que padecen en paralelo el desfinanciamiento estatal.
Los organizadores advirtieron también uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita, mientras que el PAMI habría perdido el 40% de su presupuesto.
A esto se suma el cierre del programa Remediar, una política sanitaria que durante años garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas en todo el país.
"Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento", afirmó Manuel Fonseca, uno de los impulsores de la convocatoria y referente del Foro por el Derecho a la Salud.
Fonseca sostuvo además que la situación impacta especialmente sobre quienes dependen exclusivamente del sistema público para recibir atención médica, medicación y cuidados, y reclamó la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud.
La marcha se iniciará a las 13 en el Ministerio de Salud de la Nación, en avenida 9 de Julio y Moreno, y culminará en Plaza de Mayo. El recorrido será por Avenida de Mayo.
Se espera que la protesta se replique en las principales ciudades del país.
“A lo largo y ancho de todo el país nos estamos preparando para movilizar mañana. Somos miles y miles de argentinos y argentinas que salimos a expresar que el ajuste del gobierno de Javier Milei pone en peligro derechos fundamentales y profundiza la crisis sanitaria que atraviesa nuestro pueblo”, aseguraron desde el Foro por el Derecho a la Salud en un posteo publicado el martes en redes sociales.
Además, aseguraron que en Argentina “la situación del sistema de salud es crítica”. En el mensaje también resaltaron que “desde hace dos años, el gobierno nacional de Javier Milei viene desfinanciando áreas fundamentales” del sistema.
Según expresaron, “un millón de familias quedan sin cobertura y sin respuestas frente a un Estado que abandona su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud”. Y concluyeron: “Este miércoles 20 de mayo marchamos en defensa de la salud pública. La salud no puede esperar”.
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