Reclamo: Javier Milei debe cumplir una promesa y decretar un salario mínimo de US$2.028 según la Constitución
Gremios exigen un salario mínimo superior a los 2.000 dólares para lograr cubrir todas las necesidades básicas. La vieja promesa de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos advirtió que los trabajadores necesitan un salario mínimo de 2.879.877 pesos (unos 2.028 dólares) para cubrir las necesidades vitales que exige la Constitución Nacional. Este fuerte reclamo sindical por los ingresos choca directamente con la histórica promesa de Javier Milei sobre una mejora en moneda extranjera.
Cómo se calcula el salario mínimo en dólares que exigen los gremios
El tercer informe del FreSU fue presentado en Mendoza por líderes sindicales de ATE, UOM y otras organizaciones. Explicaron que el ingreso básico actual es el más bajo de la historia argentina y denunciaron que los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en lo que va del mandato libertario, viéndose forzados a endeudarse.
Para alcanzar la cifra equivalente a US$2.028 mensuales (al tipo de cambio de $1.420), se contemplaron los costos para cubrir las nueve necesidades fijadas por la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación por US$456 ($648.271), vivienda por US$400 ($568.227), educación por US$177 ($252.457), vestimenta por US$103 ($147.595), salud por US$246 ($349.332), transporte y vacaciones por US$420 ($597.209), y previsión social por US$223 ($316.786).
IMPORTANTE: El Gobierno homologó salario mínimo de $2.319.195,20 y bono de $2.067.482,29: para trabajadores en blanco
La promesa de Javier Milei: "Los salarios van a volar"
Este crítico escenario económico contrasta drásticamente con las fuertes declaraciones que Javier Milei realizaba durante su campaña presidencial en 2023. En aquel entonces, al defender su plan económico, el mandatario prometía un panorama completamente distinto para los trabajadores: "Todo lo contrario, los salarios en dólares van a volar por las nubes".
Lejos de aquella promesa electoral de ingresos siderales en moneda fuerte, hoy los sindicatos unidos le exigen al Gobierno que cumpla con la normativa laboral vigente para garantizar una vida digna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario