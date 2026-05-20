Reclamo: Javier Milei debe cumplir una promesa y decretar un salario mínimo de US$2.028 según la Constitución

image Salario mínimo de US$2.028, el reclamo de los gremios a Javier Milei

Cómo se calcula el salario mínimo en dólares que exigen los gremios

El tercer informe del FreSU fue presentado en Mendoza por líderes sindicales de ATE, UOM y otras organizaciones. Explicaron que el ingreso básico actual es el más bajo de la historia argentina y denunciaron que los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en lo que va del mandato libertario, viéndose forzados a endeudarse.