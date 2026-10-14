En medio del conflicto por Malvinas, Chile podría comenzar a construir buques de guerra para el Reino Unido

La Arrowhead 140 tiene unos 139 metros de eslora y un desplazamiento cercano a las 5.700 toneladas. Una de sus características es que puede adaptarse a las necesidades de cada país, incorporando diferentes sistemas de combate, armamento, sensores y helicópteros. Su diseño permite además sumar nuevas tecnologías durante su vida operativa.

Una eventual operación no partiría desde cero. La Armada chilena mantiene desde hace décadas una estrecha relación con la industria naval británica y actualmente opera tres fragatas Type 23 que anteriormente pertenecieron a la Royal Navy: la Almirante Cochrane, la Almirante Condell y la Almirante Lynch.

De hecho, la Almirante Cochrane fue originalmente la HMS Norfolk. Fue construida para la Marina británica, entró en servicio en 1990 y posteriormente fue adquirida por Chile, donde comenzó a operar con su actual nombre.

La nueva propuesta va incluso más allá de las fragatas. Babcock presentó también su concepto ARMOR Force, que combina grandes buques tripulados con embarcaciones no tripuladas. La idea es que una fragata pueda funcionar como centro de mando y coordinar plataformas autónomas destinadas a tareas de defensa antiaérea, lucha antisubmarina y otras operaciones.