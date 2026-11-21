"Las Malvinas son argentinas": la bandera de un futbolista de Boca en medio de los festejos
En plena celebración de Boca campeón de la Copa Sudamericana, Rodrigo Battaglia mostró una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas".
En medio de la euforia desatada en el césped del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026, Rodrigo Battaglia protagonizó un emotivo momento que rápidamente se viralizó entre los hinchas.
Durante la celebración del plantel junto a la copa, el mediocampista exhibió una bandera con la histórica consigna "Las Malvinas son argentinas".
El gesto del futbolista xeneize despertó una inmediata ovación tanto en las tribunas del estadio colombiano como en las redes sociales, sumando un fuerte componente simbólico a la noche en la que el equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-0 a Atlético Mineiro para cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
El guiño de Rodrigo Battaglia a la Selección Argentina en el Mundial 2026
La bandera exhibida por Rodrigo Battaglia en pleno campo de juego replica exactamente la misma consigna que habían mostrado los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, luego de derrotar a Inglaterra en una recordada semifinal.
Con ese mensaje cargado de identidad nacional en medio de la vuelta olímpica continental, el volante se llevó todos los flashes de la premiación en Barranquilla y dejó una de las postales más destacadas de la celebración azul y oro.
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