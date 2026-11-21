El gesto del futbolista xeneize despertó una inmediata ovación tanto en las tribunas del estadio colombiano como en las redes sociales, sumando un fuerte componente simbólico a la noche en la que el equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-0 a Atlético Mineiro para cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.