En medio de la tensión por Malvinas, el Reino Unido analiza morigerar la velocidad de su inversión en Defensa

Las Islas Malvinas.

Desde el Ministerio de Hacienda rechazaron, no obstante, que pueda hablarse formalmente de una demora. La discusión presupuestaria coincide además con un escenario de creciente preocupación por la seguridad británica. Estados Unidos retiró el domingo sus bombarderos de una base aérea ubicada en Inglaterra después de que las instalaciones fueran objeto de un presunto complot iraní.

Presupuesto estancado

Las decisiones relacionadas con el financiamiento adicional de las Fuerzas Armadas ya fueron aplazadas en reiteradas oportunidades durante los últimos dos años. El aumento del presupuesto representa uno de los principales desafíos económicos para el Ejecutivo británico.

Misiles Rappier de las fuerzas británicas.

Healey, que asumió como ministro de Hacienda en julio, había renunciado como titular de Defensa durante el Gobierno anterior luego de no conseguir los fondos necesarios para aumentar el gasto militar al 3% del PBI para 2030. Aquella situación fue uno de los factores que contribuyeron a la caída del entonces primer ministro Keir Starmer.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, alcanzar ese objetivo intermedio demandaría al Gobierno 17.300 millones de libras esterlinas adicionales, equivalentes a unos 22.900 millones de dólares.

A esa cifra se suma otro frente financiero. Para cubrir las necesidades previstas en el actual Plan de Inversión en Defensa, Healey deberá resolver un déficit de financiación de 4.700 millones de libras esterlinas.