En medio de la tensión por Malvinas, el Reino Unido analiza morigerar la velocidad de su inversión en Defensa
Mientras crece la tensión por Malvinas, Londres postergaría la hoja de ruta que había planteado para elevar la inversión enmateria militar hasta el 3% del PBI.
En medio de la creciente tensión en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, analiza por estas horas postergar el avance de su hoja de ruta para elevar el gasto en materia de Defensa hasta el 3% del Producto Bruto Interno Bruto (PBI).
Así lo informó este martes The Times en un artículo en el que advierte que el Gobierno analiza modificar los tiempos previstos para explicar cómo financiará el incremento de los recursos destinados al área militar. Londres se comprometió a cumplir con la meta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que establece llevar el desembolso en defensa al 3,5% del PBI para el año 2035, aunque todavía no presentó las medidas necesarias para llegar a ese nivel.
La discusión se produce mientras Reino Unido enfrenta una creciente presión para detallar de dónde saldrán los fondos y cómo responderá a un escenario internacional marcado por mayores amenazas para la seguridad.
En ese sentido el ministro de Hacienda, John Healey, había anticipado a comienzos de año que el Ejecutivo presentaría una primera hoja de ruta para alcanzar el 3% del PBI durante la próxima revisión del gasto público, inicialmente prevista para la primavera boreal de 2027.
Sin embargo, The Times citó a una fuente que señaló que la "hipótesis de trabajo" es que esa revisión finalmente se realice en octubre de 2027. De concretarse ese calendario, la definición sobre los recursos adicionales para defensa también podría quedar postergada.
Desde el Ministerio de Hacienda rechazaron, no obstante, que pueda hablarse formalmente de una demora. La discusión presupuestaria coincide además con un escenario de creciente preocupación por la seguridad británica. Estados Unidos retiró el domingo sus bombarderos de una base aérea ubicada en Inglaterra después de que las instalaciones fueran objeto de un presunto complot iraní.
Presupuesto estancado
Las decisiones relacionadas con el financiamiento adicional de las Fuerzas Armadas ya fueron aplazadas en reiteradas oportunidades durante los últimos dos años. El aumento del presupuesto representa uno de los principales desafíos económicos para el Ejecutivo británico.
Healey, que asumió como ministro de Hacienda en julio, había renunciado como titular de Defensa durante el Gobierno anterior luego de no conseguir los fondos necesarios para aumentar el gasto militar al 3% del PBI para 2030. Aquella situación fue uno de los factores que contribuyeron a la caída del entonces primer ministro Keir Starmer.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, alcanzar ese objetivo intermedio demandaría al Gobierno 17.300 millones de libras esterlinas adicionales, equivalentes a unos 22.900 millones de dólares.
A esa cifra se suma otro frente financiero. Para cubrir las necesidades previstas en el actual Plan de Inversión en Defensa, Healey deberá resolver un déficit de financiación de 4.700 millones de libras esterlinas.
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