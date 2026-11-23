Los preparativos del buque Danstar y la logística en las islas

El carguero Danstar continúa en tareas de mantenimiento en Asmar Magallanes a la espera de concretar su zarpe inicialmente evaluado para el 17 de diciembre, aunque sujeto al avance de los trabajos, mientras la empresa montó oficinas comerciales para coordinar envíos de alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos, y tanto el gobierno chileno como la naviera descartaron que la carga abasteciera al proyecto petrolero Sea Lion.