Naviera chilena confirmó que el buque Danstar irá a Malvinas sin permiso argentino y alegará paso inocente
La empresa Easter Island respondió a Pablo Quirno y ratificó el viaje desde Punta Arenas entre la tercera y cuarta semana de diciembre.
La naviera chilena Easter Island, propietaria del carguero Danstar, confirmó este lunes que no pedirá autorización previa a la Argentina para viajar desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas, pese a las advertencias del gobierno argentino, y anunció que notificará su tránsito por aguas argentinas invocando el derecho de paso inocente previsto en el derecho internacional.
Según lo informado, la compañía tramitará permisos ante la autoridad marítima chilena para zarpar desde Punta Arenas y ante las autoridades portuarias británicas en las islas para realizar la descarga, con un viaje previsto entre la tercera y la cuarta semana de diciembre.
El cruce con Pablo Quirno y el debate en Chile
El gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, ratificó esta postura en Radio Infinita luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, sostuviera que las embarcaciones que se dirigen hacia las Malvinas deben solicitar autorización si atraviesan aguas bajo jurisdicción argentina; al ser consultado sobre una posible detención del buque, Pacheco consideró que no debería ocurrir por los tratados internacionales vigentes entre ambos países.
En la Región de Magallanes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el diputado Alejandro Riquelme defendieron la libertad de navegación y respaldaron la invocación del paso inocente, mientras Riquelme cuestionó declaraciones previas del vocero chileno Gonzalo Arenas sobre la gestión de un permiso argentino y pidió una definición más firme del oficialismo.
Los preparativos del buque Danstar y la logística en las islas
El carguero Danstar continúa en tareas de mantenimiento en Asmar Magallanes a la espera de concretar su zarpe inicialmente evaluado para el 17 de diciembre, aunque sujeto al avance de los trabajos, mientras la empresa montó oficinas comerciales para coordinar envíos de alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos, y tanto el gobierno chileno como la naviera descartaron que la carga abasteciera al proyecto petrolero Sea Lion.
En paralelo, representantes de la firma chilena Sea Shipping Line viajaron al archipiélago para reunirse con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) y con comerciantes locales hasta el 28 de noviembre con el fin de coordinar los procedimientos de compra desde Chile, el traslado a Punta Arenas y el embarque hacia las islas.
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