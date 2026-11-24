La emotiva decisión de los excombatientes de Malvinas con un regalo especial de Lionel Messi
Los veteranos llevaron hasta el cementerio de Darwin un objeto cargado de simbolismo y protagonizaron un homenaje a sus compañeros caídos en la guerra.
La Selección Argentina tuvo un gesto cargado de emoción con los excombatientes de la Guerra de Malvinas. El equipo nacional les hizo llegar una camiseta especial, réplica de la que utilizó Lionel Messi durante la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, que además lleva la firma del capitán.
El obsequio fue recibido por integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, quienes viajaron al archipiélago y decidieron llevarlo hasta el cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos que perdieron la vida durante el conflicto bélico de 1982.
La camiseta tiene un significado particular por su vínculo con uno de los momentos más trascendentes de aquel encuentro. Después de imponerse por 2-1 ante Inglaterra, los futbolistas argentinos levantaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, en una manifestación que tuvo una enorme repercusión dentro y fuera del país.
La imagen de los jugadores sosteniendo el mensaje de soberanía se convirtió en uno de los símbolos de aquella victoria. Ahora, meses después, los excombatientes llevaron ese recuerdo hasta el lugar donde descansan sus compañeros, en una ceremonia de profundo valor sentimental.
Un homenaje en Darwin
A través de sus redes sociales, los integrantes del CECIM compartieron un video desde el cementerio de Puerto Darwin, en el que mostraron la camiseta y explicaron el significado de la distinción que recibieron por parte del seleccionado.
“Agradecemos a la selección por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martín y a los trabajadores de la utilería. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, expresaron en la publicación.
Durante la grabación, también dedicaron unas palabras de reconocimiento al plantel y al cuerpo técnico, destacando la importancia que tuvo el resultado frente al seleccionado inglés para quienes combatieron en las islas.
“Desde este lugar tan emblemático para los excombatientes como es el cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de esta guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarle un sentido homenaje a la selección argentina”, manifestaron.
En ese sentido, recordaron la emoción que les provocó la victoria y establecieron un paralelismo con otro triunfo inolvidable del seleccionado nacional.
“Sobre todo con un triunfo 2-1 ante Inglaterra, donde nos llenó de orgullo como aquel triunfo de la selección de Maradona. Agradecerle al cuerpo técnico, a los jugadores, y a todos los trabajadores de la selección, en especial a Messi”, señalaron.
El valor de la bandera
Los veteranos también hicieron especial hincapié en el significado de la bandera que los futbolistas exhibieron después del partido. Para ellos, aquella imagen trascendió lo deportivo y representó una reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.
“Nos enorgullece mucho tener esta bandera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo que le dijo al mundo desde ese estadio que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Muchachos, con ese gesto, se ganaron nuestro corazón y demostraron al mundo en una acción política como no hubo en décadas”, destacaron.
En particular, los excombatientes dedicaron un reconocimiento a Giovani Lo Celso, quien fue el primer futbolista en tomar la bandera y exhibirla ante las cámaras durante los festejos posteriores al encuentro.
Finalmente, dimensionaron la valentía que, desde su perspectiva, tuvieron los integrantes del equipo argentino al realizar aquella manifestación en un escenario internacional y frente a Inglaterra.
“Para los excombatientes fue un acto increíblemente valiente, desafiando a todos y a todo el poder. Gracias”, concluyeron.
Así, la camiseta firmada por Messi encontró un destino cargado de simbolismo: el cementerio de Darwin. Un homenaje que unió nuevamente al fútbol argentino con la memoria de quienes dieron su vida en la guerra y con un reclamo de soberanía que permanece vigente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario