“Agradecemos a la selección por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martín y a los trabajadores de la utilería. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, expresaron en la publicación.

Durante la grabación, también dedicaron unas palabras de reconocimiento al plantel y al cuerpo técnico, destacando la importancia que tuvo el resultado frente al seleccionado inglés para quienes combatieron en las islas.

“Desde este lugar tan emblemático para los excombatientes como es el cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de esta guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarle un sentido homenaje a la selección argentina”, manifestaron.

En ese sentido, recordaron la emoción que les provocó la victoria y establecieron un paralelismo con otro triunfo inolvidable del seleccionado nacional.

“Sobre todo con un triunfo 2-1 ante Inglaterra, donde nos llenó de orgullo como aquel triunfo de la selección de Maradona. Agradecerle al cuerpo técnico, a los jugadores, y a todos los trabajadores de la selección, en especial a Messi”, señalaron.

El valor de la bandera

Los veteranos también hicieron especial hincapié en el significado de la bandera que los futbolistas exhibieron después del partido. Para ellos, aquella imagen trascendió lo deportivo y representó una reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.

“Nos enorgullece mucho tener esta bandera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo que le dijo al mundo desde ese estadio que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Muchachos, con ese gesto, se ganaron nuestro corazón y demostraron al mundo en una acción política como no hubo en décadas”, destacaron.

En particular, los excombatientes dedicaron un reconocimiento a Giovani Lo Celso, quien fue el primer futbolista en tomar la bandera y exhibirla ante las cámaras durante los festejos posteriores al encuentro.

Finalmente, dimensionaron la valentía que, desde su perspectiva, tuvieron los integrantes del equipo argentino al realizar aquella manifestación en un escenario internacional y frente a Inglaterra.

“Para los excombatientes fue un acto increíblemente valiente, desafiando a todos y a todo el poder. Gracias”, concluyeron.

Así, la camiseta firmada por Messi encontró un destino cargado de simbolismo: el cementerio de Darwin. Un homenaje que unió nuevamente al fútbol argentino con la memoria de quienes dieron su vida en la guerra y con un reclamo de soberanía que permanece vigente.