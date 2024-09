EN VIVO: Javier Milei presenta el Presupuesto 2025 en el Congreso

Live Blog Post

Cristian Ritondo, entusiasmado con la exposición de Javier Milei

"Ya vivimos el periodo donde regalamos lo que no teníamos y gastábamos lo que no podíamos. Me parece que el camino a tomar ahora es gastar lo que nos entra", dijo Ritondo antes de ingresar al Congreso.

Sostuvo que la "sorpresa es tener al Presidente dando las precisiones".